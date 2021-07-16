Германия откроет границы для украинцев с 18 июля

Жителям Украины и Саудовской Аравии разрешат въезд в Германию с 18 июля. Проживающие в других странах могут путешествовать в Германию без ограничений только в случае полной вакцинации или при наличии уважительных причин.

Кроме Украины и Саудовской Аравии в список вошли 24 страны, в том числе Албания, Армения, Ливан, Косово, Израиль и другие. Граждане Китая могут въезжать в Германию на условиях взаимности.

Список немецкое МВД составляет на основе рекомендаций Европейского Совета.