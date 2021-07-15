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Евросоюз официально утвердил рекомендацию о включении Украины в "зеленый список"

В "зеленом списке" Совета Евросоюза находится 23 страны
В "зеленом списке" Совета Евросоюза находится 23 страны
Фото: depositphotos.com

Совет Европейского Союза 15 июля официально внес Украину в список стран, безопасных для путешествий. Об этом сообщила пресс-служба Евросовета.

"После пересмотра в соответствии с рекомендацией о постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в Евросоюз, Совет ЕС обновил список стран, для которых следует снять ограничения на поездки. Из списка исключили Руанду и Таиланд, а добавили Украину", – говорится в сообщении.

Исходя из критериев и условий, изложенных в рекомендации, государства-члены ЕС с 15 июля этого года постепенно должны отменить ограничения на поездки для жителей стран из списка Евросовета. Сейчас в "зеленом списке" находится 23 государства.

Рекомендации Совета Евросоюза не носят юридический характер, напомнила организация. Государства-члены ЕС самостоятельно принимают решение о правилах въезда на свою территорию.

Контекст:

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 14 июля приветствовал решение Совета ЕС по восстановлению полноценного действия безвиза с Украиной.

Еврокомиссия 3 мая этого года предложила странам – членам ЕС ослабить ограничения на въезд для поездок по несущественным причинам для иностранцев, которые привиты от коронавирусной инфекции. Порядок пересечения границ страны Евросоюза определяют самостоятельно. Органы ЕС дают лишь рекомендации. Послы 27 стран – членов Европейского союза 11 июня согласились открыть границы для туристов, полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции.

Европарламент и Совет ЕС 20 мая согласовали введение цифровых COVID-сертификатов, которые будут свидетельствовать, что человек вакцинирован, имеет иммунитет, так как ранее переболел COVID-19, или недавно получил отрицательный результат теста, сообщается на сайте ЕС. Система официально заработает с 1 июля, хотя некоторые страны запустили ее раньше.

Страны ЕС будут пускать только тех туристов, которые привиты одной из одобренных в Евросоюзе вакцин. Сейчас это препараты от Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.

14 июня Совет ЕС принял рекомендацию о свободном передвижении для вакцинированных против коронавируса. Владельцы сертификатов вакцинации не должны сдавать тест на коронавирус, их не будут отправлять на самоизоляцию. Однако они должны пройти полную вакцинацию препаратом, который одобрил регулятор ЕС. С момента полной вакцинации должно пройти не менее 14 дней. Сертификат должен быть выдан в соответствии с правилами ЕС, говорится в решении.

В Украине прививают препаратами AstraZeneca (Covishield и SKBio), Pfizer/BioNTech и Sinovac Biotech (CoronaVac). ВОЗ внесла вакцину CoronaVac в список рекомендованных для экстренного использования, однако европейским регулятором препарат пока не одобрен. Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко уверял, что завершившие вакцинацию препаратом CoronaVac получат международный сертификат о вакцинации.

Государства, для жителей которых ЕС возобновляет право свободного въезда, несущественно отличаются от украинских показателей заболеваемости, написала "Европейская правда". По формуле, применяемой ЕС, необходимо иметь менее 100 случаев новых заболеваний за 14 дней на 100 тыс. населения.

Теги: Украина, Таиланд, Еврокомиссия, Совет Европы, вакцинация, туристы, путешествия, Руанда, ограничения, Евросоюз, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, границы
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