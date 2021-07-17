США отправили в Украину 2 млн доз вакцины Moderna

Также США намерены отправить 3,5 млн доз вакцины Moderna в Бангладеш в течение выходных.

Представитель сказал, что научные группы и юридические и регулирующие органы обеих стран работали, чтобы обеспечить быструю доставку партий вакцины.

Контекст:

17 мая президент США Джо Байден заявлял, что к концу июня 2021 года Соединенные Штаты отправят 80 млн доз вакцин, чтобы помочь странам, борющимся с пандемией коронавируса. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал 1 июня, что власти США сообщат о распределении вакцины "где-то в течение следующей недели или двух недель".

По данным CNN, Байден заявлял, что США предоставят другим странам 60 млн доз вакцины от AstraZeneca, а также препараты фирм Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson.

3 июня Белый дом сообщил о планах на распределение первых 25 млн доз вакцины против коронавируса из около 80 млн доз, которые страна намерена передать другим государствам. Среди получателей будет и Украина.

По итогам телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с Байденом, который состоялся 8 июня, в Белом доме сообщили, что Украине передадут 900 тыс. доз вакцины. 1 июля министр здравоохранения Виктор Ляшко уточнил, что США передадут Украине по глобальному механизму COVAX 2 млн доз вакцины от Moderna.

В Украине зарегистрированы препараты Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. По состоянию на 17 июля прививки от коронавируса получили уже 2,6 млн человек, 1,4 млн завершили вакцинацию.

По состоянию на конец июня Украина заключила договоры на поставку 37,3 млн доз вакцин за счет средств госбюджета, в частности: 20 млн доз вакцин производства Pfizer; 10 млн доз вакцин производства Novavax; 5,3 млн доз вакцин производства Sinovac Biotech; 2 млн доз вакцин производства AstraZeneca.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что до конца июля в Украину запланирована поставка более 8 млн доз вакцин, в том числе и 2 млн доз препарата от Moderna.