В Украине сделали более 4 млн прививок от COVID-19

16 июля в стране сделали 111 150 прививок от COVID-19. Первую дозу получили 65 226 человек, 45 924 получили вторую дозу и завершили вакцинацию.

"С начала прививочной кампании привито 2 604 862 человека, из них получили одну дозу 2 604 860 человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) 1 406 180 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 011 040 прививок", – говорится в сообщении.

16 июля прививки делала 741 мобильная бригада. Также работали 1615 прививочных пунктов и 56 центров вакцинации.

Контекст:

В Украине зарегистрированы препараты Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля.

По состоянию на конец июня Украина заключила договоры на поставку 37,3 млн доз вакцин за счет средств госбюджета, в частности: 20 млн доз вакцин производства Pfizer; 10 млн доз вакцин производства Novavax; 5,3 млн доз вакцин производства Sinovac Biotech; 2 млн доз вакцин производства AstraZeneca.

Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября хотят привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки получат 5 млн украинцев, прогнозировал он.