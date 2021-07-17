ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Во Львовской области у семилетней девочки диагностировали столбняк. Ребенка ввели в медикаментозный сон

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В 2020 году в Украине было отмечено 12 случаев заболевания столбняком
В 2020 году в Украине было отмечено 12 случаев заболевания столбняком
Фото: depositphotos.com

Во Львовской области у семилетнего ребенка диагностировали столбняк. Об этом 15 июля в Faceboоk написала главный санитарный врач Львовской области Наталья Иванченко-Тимко.

"К сожалению, ребенок не был защищен с помощью вакцинации. Итак, напоминаю! Споры столбняка есть везде. Самая маленькая ранка может представлять опасность! Спасение одно – вакцинация! Бесплатно государство гарантирует прививки в возрасте 2–4–6–18 месяцев, шести, 16 лет. В дальнейшем – 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96 и т.д. Без ограничения возраста", – заявила она.

https://www.facebook.com/nataliya.timko/posts/4064123523623798

Заведующая реанимационным отделением больницы "Охматдет" Вера Приймакова сообщила сайту Zaxid.net, что девочка из Мостисского района Львовской области с 14 июля в реанимации. У ребенка генерализованная форма столбняка.

"Ребенок вакцинирован в один год, ревакцинация ей не проводилась. Девочка на ИВЛ, в медикаментозном сне", – сказала Приймакова.

Девочку в реанимацию перевели из травматологического отделения.

По информации Приймаковой, в этом году это первый случай столбняка. В прошлые годы врачам удавалось спасать детей с очень тяжелыми формами заболевания, отметили львовские журналисты.

Центр общественного здоровья Минздрава Украины в 2021 году о других случаях столбняка не сообщал.

В 2020 году в Украине, по данным ЦОЗ, было отмечено 12 случаев заболевания столбняком. Из них пять – среди детей 10–14 лет. Случаи столбняка зафиксировали в Волынской, Николаевской, Винницкой, Ровенской, Львовской, Черниговской, Киевской, Полтавской и Харьковской областях.

Иванченко-Тимко посоветовала в своем посте обращаться к медикам за экстренной профилактикой в случае травмирования.

"Первые симптомы – боль и подергивание мышц, трудно открыть широко рот, "странная" (сардоническая) улыбка, судороги. Летальность составляет до 40%. Не стоит испытывать судьбу", – отметила медик.

Контекст:

Столбняк – это инфекционное заболевание, передающееся при контакте со спорами бактерий Clostridium Tetani. Инфицироваться возможно из-за попадания грязи в рану, в результате укусов животных или травмирования острыми предметами, обломками древесины. От человека к человеку заболевание не передается.

Без своевременной медицинской помощи болезнь может привести к смерти, подчеркнули в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.

Теги: Украина, здоровье, вакцинация, Охматдет, Минздрав, столбняк, прививки
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Лучший день в моей жизни". Свитолина и Монфис впервые прокомментировали свою свадьбу
"Лучший день в моей жизни". Свитолина и Монфис впервые прокомментировали свою свадьбу
"Мы больше не пара, это мое окончательное решение". Мишина и Эллерт расстались?
"Мы больше не пара, это мое окончательное решение". Мишина и Эллерт расстались?
"Очень красивые!" Появились первые фото со свадьбы Свитолиной и Монфиса
"Очень красивые!" Появились первые фото со свадьбы Свитолиной и Монфиса
"Красотуля!" Беременная Осадчая снялась в полный рост в купальнике. Фото
"Красотуля!" Беременная Осадчая снялась в полный рост в купальнике. Фото
Оладьи из кабачков. Классические рецепты
Оладьи из кабачков. Классические рецепты
Николай Цискаридзе рассказал, как получал "зелень" налом
Николай Цискаридзе рассказал, как получал "зелень" налом
"Счастливые бабушка с дедушкой". Ризатдинова показала редкое фото родителей
"Счастливые бабушка с дедушкой". Ризатдинова показала редкое фото родителей
  "Ничто не остановит". Повалий прилетела в Беларусь на курируемый Лукашенко "Славянский базар" из Испании
  "Ничто не остановит". Повалий прилетела в Беларусь на курируемый Лукашенко "Славянский базар" из Испании
"Красота всегда сияет!" Жена и дочь Уилла Смита побрилась наголо
"Красота всегда сияет!" Жена и дочь Уилла Смита побрилась наголо
"Вы действительно не стареете". 47-летняя Виктория Бекхэм похвасталась стройной фигурой в обтягивающем костюме
"Вы действительно не стареете". 47-летняя Виктория Бекхэм похвасталась стройной фигурой в обтягивающем костюме
"Я просто мама и папа. Она – босс". Херд обнародовала новое фото с дочерью
"Я просто мама и папа. Она – босс". Херд обнародовала новое фото с дочерью
"Кто такой?" Вайкуле показала своего стилиста. Поклонники приняли его за мужа певицы
"Кто такой?" Вайкуле показала своего стилиста. Поклонники приняли его за мужа певицы
В сети опубликовали фото Илона Маска с сыном
В сети опубликовали фото Илона Маска с сыном
  "Я стану твоим щенком". Победитель "Евровидения 2021" Дамиано Давид надел женское белье и взасос целовался с мужчиной. Видео
  "Я стану твоим щенком". Победитель "Евровидения 2021" Дамиано Давид надел женское белье и взасос целовался с мужчиной. Видео
  "Мой Бибер, только с сиськами". Позитив прокомментировал отношения с Michelle Andrade
  "Мой Бибер, только с сиськами". Позитив прокомментировал отношения с Michelle Andrade
"С днем рождения, мой!" Варум поздравила Агутина стихотворением
"С днем рождения, мой!" Варум поздравила Агутина стихотворением
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Тебе очень идут белые трусы". В сети обсуждают новые горячие снимки Maruv
"Тебе очень идут белые трусы". В сети обсуждают новые горячие снимки Maruv
"Девочки, расходимся". Артем Довбик показал ягодицы своей жены
"Девочки, расходимся". Артем Довбик показал ягодицы своей жены
"Пирог нараспашку", "Я бы пристроился сзади". Волочкова показала растяжку в белом боди
"Пирог нараспашку", "Я бы пристроился сзади". Волочкова показала растяжку в белом боди
Стало известно, где и с кем живет сейчас онкобольная Заворотнюк и кто занимается воспитанием ее младшей дочери
Стало известно, где и с кем живет сейчас онкобольная Заворотнюк и кто занимается воспитанием ее младшей дочери
"Самая красивая в мире". Звезда сериала "Великолепный век" Узерли широко развела ноги на камеру
"Самая красивая в мире". Звезда сериала "Великолепный век" Узерли широко развела ноги на камеру
"Сумасшедшая". Зета-Джонс в купальнике с глубоким декольте энергично потрясла телом перед камерой
"Сумасшедшая". Зета-Джонс в купальнике с глубоким декольте энергично потрясла телом перед камерой
"Пистолетики". Дорофеева засветила грудь в обтягивающем топе
"Пистолетики". Дорофеева засветила грудь в обтягивающем топе
Домашнее мороженое крем-брюле. Легкий и быстрый рецепт
Домашнее мороженое крем-брюле. Легкий и быстрый рецепт
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS