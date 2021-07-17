Во Львовской области у семилетней девочки диагностировали столбняк. Ребенка ввели в медикаментозный сон

В 2020 году в Украине было отмечено 12 случаев заболевания столбняком Фото: depositphotos.com

"К сожалению, ребенок не был защищен с помощью вакцинации. Итак, напоминаю! Споры столбняка есть везде. Самая маленькая ранка может представлять опасность! Спасение одно – вакцинация! Бесплатно государство гарантирует прививки в возрасте 2–4–6–18 месяцев, шести, 16 лет. В дальнейшем – 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96 и т.д. Без ограничения возраста", – заявила она.

Заведующая реанимационным отделением больницы "Охматдет" Вера Приймакова сообщила сайту Zaxid.net, что девочка из Мостисского района Львовской области с 14 июля в реанимации. У ребенка генерализованная форма столбняка.

"Ребенок вакцинирован в один год, ревакцинация ей не проводилась. Девочка на ИВЛ, в медикаментозном сне", – сказала Приймакова.

Девочку в реанимацию перевели из травматологического отделения.

По информации Приймаковой, в этом году это первый случай столбняка. В прошлые годы врачам удавалось спасать детей с очень тяжелыми формами заболевания, отметили львовские журналисты.

Центр общественного здоровья Минздрава Украины в 2021 году о других случаях столбняка не сообщал.

В 2020 году в Украине, по данным ЦОЗ, было отмечено 12 случаев заболевания столбняком. Из них пять – среди детей 10–14 лет. Случаи столбняка зафиксировали в Волынской, Николаевской, Винницкой, Ровенской, Львовской, Черниговской, Киевской, Полтавской и Харьковской областях.

Иванченко-Тимко посоветовала в своем посте обращаться к медикам за экстренной профилактикой в случае травмирования.

"Первые симптомы – боль и подергивание мышц, трудно открыть широко рот, "странная" (сардоническая) улыбка, судороги. Летальность составляет до 40%. Не стоит испытывать судьбу", – отметила медик.