В Минздраве Украины рассказали, можно ли употреблять алкоголь и жирную пищу после вакцинации от COVID-19

Большие дозы алкоголя подавляют иммунную систему, это может ослабить иммунный ответ организма на вакцину, добавили чиновники.

"Злоупотребление крепкими алкогольными напитками вредит здоровью человека независимо от того, собирается ли он вакцинироваться", – подчеркнули в Минздраве.

Режим питания и состав пищи также не должны быть барьером для вакцинации. У некоторых людей "тяжелая" пища может вызвать боль в животе и тошноту. Это приведет к ухудшению самочувствия в послевакцинальный период, заверили в министерстве.

Перед вакцинацией не нужно сдавать анализы или проходить специальное обследование. Не нужно также делать ПЦР-тест или тест на антитела перед или после прививки. В Минздраве сообщили, что после укола можно летать на самолетах. медэксперты говорят об отсутствии причин для опасений по поводу развития тромбоза во время полетов.

Принимать душ, ванну и мочить место укола после вакцинации от COVID-19 можно. Однако в министерстве рекомендуют избегать раздражения места прививки во время принятия душа или ванны. По тренировкам или физической активности также нет ограничений при отсутствии сильной реакции на вакцину.