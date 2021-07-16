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В Минздраве Украины рассказали, можно ли употреблять алкоголь и жирную пищу после вакцинации от COVID-19

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Украина заключила договоры на поставку 37,3 млн доз вакцин
Украина заключила договоры на поставку 37,3 млн доз вакцин
Фото: ЕРА

Министерство здравоохранения Украины заявило об отсутствии оснований в утверждении о влиянии умеренных доз алкоголя на эффективность вакцины от коронавируса. Об этом говорится в рекомендациях, которые министерство опубликовало в Facebook 16 июля.

Большие дозы алкоголя подавляют иммунную систему, это может ослабить иммунный ответ организма на вакцину, добавили чиновники.

"Злоупотребление крепкими алкогольными напитками вредит здоровью человека независимо от того, собирается ли он вакцинироваться", – подчеркнули в Минздраве.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1898065187023244

Режим питания и состав пищи также не должны быть барьером для вакцинации. У некоторых людей "тяжелая" пища может вызвать боль в животе и тошноту. Это приведет к ухудшению самочувствия в послевакцинальный период, заверили в министерстве.

Перед вакцинацией не нужно сдавать анализы или проходить специальное обследование. Не нужно также делать ПЦР-тест или тест на антитела перед или после прививки. В Минздраве сообщили, что после укола можно летать на самолетах. медэксперты говорят об отсутствии причин для опасений по поводу развития тромбоза во время полетов.

Принимать душ, ванну и мочить место укола после вакцинации от COVID-19 можно. Однако в министерстве рекомендуют избегать раздражения места прививки во время принятия душа или ванны. По тренировкам или физической активности также нет ограничений при отсутствии сильной реакции на вакцину.

Контекст:

В Украине зарегистрированы препараты Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. На 16 июля сделано почти 3,9 млн прививок, полностью вакцинированы 1,36 млн украинцев.

По состоянию на конец июня Украина заключила договоры на поставку 37,3 млн доз вакцин за счет средств госбюджета, в частности: 20 млн доз вакцин производства Pfizer; 10 млн доз вакцин производства Novavax; 5,3 млн доз вакцин производства Sinovac Biotech; 2 млн доз вакцин производства AstraZeneca.

Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября хотят привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки "как минимум" и "гарантированно" получат 5 млн украинцев, прогнозировал он.

Теги: Министерство здравоохранения, алкоголь, вакцинация, самолеты, ограничения, вакцина, коронавирус, прививки
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