ВОЗ рекомендует странам не требовать подтверждения прививки от коронавируса для международных поездок

В ВОЗ подчеркнули, что во многих странах ограничен доступ к вакцинам от COVID-19 Фото: EPA

В ВОЗ отметили, что рекомендация связана с ограниченным доступом к вакцинам во многих странах.

"Не требуйте подтверждения прививки против COVID-19 для международных поездок как единственного способа или условия, позволяющего их, учитывая несправедливое распределение вакцин против COVID-19 в мире", – говорится в сообщении комитета.

В качестве альтернативы государствам предлагается рассмотреть подход, основанный на оценках риска, включающий такие меры, как тестирование и, если это необходимо, карантин.

Позиция ВОЗ по этому вопросу остается неизменной уже давно – в январе комитет также рекомендовал странам не требовать от путешественников документ, подтверждающий вакцинацию против коронавируса SARS-CoV-2.

Кроме того, гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, говоря о распределении вакцин в странах мира, называл ситуацию "вакцинным апартеидом" и "вакцинным национализмом". Он подчеркивал, что, учитывая быстро мутирующие варианты коронавируса, такой подход не поможет окончить пандемию.