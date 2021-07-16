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ВОЗ рекомендует странам не требовать подтверждения прививки от коронавируса для международных поездок

В ВОЗ подчеркнули, что во многих странах ограничен доступ к вакцинам от COVID-19
В ВОЗ подчеркнули, что во многих странах ограничен доступ к вакцинам от COVID-19
Фото: EPA

Комитет по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения по итогам заседания 15 июля рекомендует всем странам не требовать подтверждения получения прививки от COVID-19 для осуществления международных поездок. Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

В ВОЗ отметили, что рекомендация связана с ограниченным доступом к вакцинам во многих странах.

"Не требуйте подтверждения прививки против COVID-19 для международных поездок как единственного способа или условия, позволяющего их, учитывая несправедливое распределение вакцин против COVID-19 в мире", – говорится в сообщении комитета.

В качестве альтернативы государствам предлагается рассмотреть подход, основанный на оценках риска, включающий такие меры, как тестирование и, если это необходимо, карантин.

Позиция ВОЗ по этому вопросу остается неизменной уже давно – в январе комитет также рекомендовал странам не требовать от путешественников документ, подтверждающий вакцинацию против коронавируса SARS-CoV-2.

Кроме того, гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, говоря о распределении вакцин в странах мира, называл ситуацию "вакцинным апартеидом" и "вакцинным национализмом". Он подчеркивал, что, учитывая быстро мутирующие варианты коронавируса, такой подход не поможет окончить пандемию.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С тех пор в мире подтвердили более 189 млн случаев инфицирования коронавирусом, умерло более 4 млн человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции.

Еврокомиссия 3 мая этого года предложила странам – членам ЕС ослабить ограничения на въезд для поездок по несущественным причинам для иностранцев, которые привиты от коронавирусной инфекции. Порядок пересечения границ страны Евросоюза определяют самостоятельно. Органы ЕС дают лишь рекомендации. Послы 27 стран – членов Европейского союза 11 июня согласились открыть границы для туристов, полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции.

Европарламент и Совет ЕС 20 мая согласовали введение цифровых COVID-сертификатов, которые будут свидетельствовать, что человек вакцинирован, имеет иммунитет, так как ранее переболел COVID-19, или недавно получил отрицательный результат теста, сообщается на сайте ЕС.

Страны ЕС будут пускать только тех туристов, которые привиты одной из одобренных в Евросоюзе вакцин. Сейчас это препараты от Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.

14 июня Совет ЕС принял рекомендацию о свободном передвижении для вакцинированных против коронавируса. Владельцы сертификатов вакцинации не должны сдавать тест на коронавирус, их не будут отправлять на самоизоляцию. Однако они должны пройти полную вакцинацию препаратом, который одобрил регулятор ЕС. С момента полной вакцинации должно пройти не менее 14 дней. Сертификат должен быть выдан в соответствии с правилами ЕС, говорится в решении.

Теги: ВОЗ, туризм, вакцинация, туристы, путешествия, Всемирная организация здравоохранения, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, границы, прививки
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