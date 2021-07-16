В Минздраве планируют начать вакцинировать от коронавируса в аптеках

Сейчас вопрос вакцинации в аптеках находится на стадии проработки Фото: depositphotos.com

"Сейчас мы прорабатываем вопрос вакцинации в аптеках. Здесь окончательного решения пока нет, но обрабатываются именно нормативные моменты, каким образом это можно позволить, чтобы можно было вакцинироваться даже в аптеках", – сказал он.

Более того, глава ЦОЗ добавил, что осенью будет сезон гриппа, и в этот период вакцинация от него "также будет актуальна".

По его словам, всего в Украине работает около 1200–1300 пунктов вакцинации. Также работают около 600 мобильных бригад и около 200 центров массовой вакцинации.