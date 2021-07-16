В Украине за сутки сделали рекордное число прививок от коронавируса, больше всего – вакциной Pfizer

"Новый рекорд привитых за сутки. 117 376 человек вакцинированы против COVID-19 за сутки 15 июля 2021 года. Одну дозу получили 63 002 человека, полностью иммунизированы – 54 374 человека", – говорится в сообщении.

Прививки в четверг делали 720 мобильных бригад, 1693 пункта и 49 центров вакцинации.

Сутками ранее украинцам ввели почти 109 тыс. доз вакцин.

Специализированный портал Минздрава уточнил, что больше всего прививок сделали 15 июля в Киеве (23 577), меньше всего – в Луганской области (764).

"Всего с начала кампании по вакцинации сделано 3 899 890 прививок. Вакцинировано – 2 539 636 человек, из них получили первую дозу – 2 539 634 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 1 360 256 человек (из них два человека получили первую дозу за рубежом)", – отметили в ведомстве.

По данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, за последние сутки в Украине чаще прививали вакциной от Pfizer-BioNTech, было введено 65 030 доз препарата (большая часть как первая доза).