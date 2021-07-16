В Минздраве рассказали, когда стоит ожидать новую волну эпидемии COVID-19

"Специалисты ЦОЗ прогнозируют, что в Украине новую волну пандемии стоит ждать уже осенью. Однако если население не будет соблюдать элементарных противоэпидемических требований – ношения масок и соблюдения дистанции – подъем заболеваемости может произойти и раньше", – говорится в сообщении.

В центре призвали украинцев вакцинироваться от коронавируса.

Также в ЦОЗ напомнили, что 14 июля глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус говорил о росте случаев заболевания COVID-19 в мире, который связан с новым штаммом "Дельта". В Украине подтвердили четыре случая этого штамма.