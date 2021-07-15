Минздрав Украины предлагает организованным коллективам записываться на вакцинацию не только препаратом от Pfizer/BioNTech, но и от Sinovac

В Минздраве сообщили, что нагрузка на мобильные бригады, которые вакцинируют коллективы препаратом CoronaVac, меньше Фото: EPA

В ведомстве проинформировали, что по состоянию на 14 июля было привито 128 646 сотрудников 954 компаний, а всего на прививку уже записаны 471 738 работников 673 предприятий.

"Сейчас организованные коллективы прививают вакциной Comirnaty от Pfizer/BioNTech. Но количество медицинского персонала ограничено, поэтому прививки организованных коллективов проводятся в порядке очередности по дате записи. Чтобы ускорить этот процесс, Министерство здравоохранения предлагает компаниям подавать заявку на прививку вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech. Нагрузка на мобильные бригады, которые работают с этим препаратом, меньше. Поэтому ваши сотрудники смогут защититься от COVID-19 значительно раньше, чем по общей очереди", – говорится в сообщении.

Вакцинация организованных коллективов в Украине началась 22 июня. Прививают сотрудников компаний, где вакцинироваться хотят более 50 человек.