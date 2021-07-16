В августе Украина получит 2 млн доз вакцины от коронавируса Novavax – Шмыгаль

Официально вакцина от Novavax в Украине не регистрировалась Фото: ЕРА

"Дополнительно в августе ожидаем более 5 млн [доз], кроме Pfizer, CoronaVac, также 2 млн [доз] вакцины Novavax", – сказал глава правительства.

По его словам, "в Украине сейчас есть необходимое количество качественных и безопасных вакцин, чтобы удовлетворить спрос всех желающих".

"В целом до конца июля в Украину запланирована поставка более 8 млн доз вакцин. Кроме Pfizer, AstraZeneca и CoronaVac ожидаем 2 млн доз вакцины Moderna", – отметил Шмыгаль.