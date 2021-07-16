В августе Украина получит 2 млн доз вакцины от коронавируса Novavax – Шмыгаль

"Дополнительно в августе ожидаем более 5 млн [доз], кроме Pfizer, CoronaVac, также 2 млн [доз] вакцины Novavax", – сказал глава правительства.
По его словам, "в Украине сейчас есть необходимое количество качественных и безопасных вакцин, чтобы удовлетворить спрос всех желающих".
"В целом до конца июля в Украину запланирована поставка более 8 млн доз вакцин. Кроме Pfizer, AstraZeneca и CoronaVac ожидаем 2 млн доз вакцины Moderna", – отметил Шмыгаль.
Вакцины от коронавируса Moderna и Novavax в Украине еще не регистрировались.
Зарегистрированы препараты Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).
В июне компания Novavax заявляла, что ее вакцина против COVID-19 эффективна на 90,4%.
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. На 16 июля сделано почти 3,9 млн прививок, полностью вакцинированы 1,36 млн украинцев.
По состоянию на конец июня Украина заключила договоры на поставку 37,3 млн доз вакцин за счет средств госбюджета, в частности: 20 млн доз вакцин производства Pfizer; 10 млн доз вакцин производства Novavax; 5,3 млн доз вакцин производства Sinovac Biotech; 2 млн доз вакцин производства AstraZeneca.
Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября хотят привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки "как минимум" и "гарантированно" получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.