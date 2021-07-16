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В Украине четвертые сутки подряд растет число новых случаев COVID-19

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Больше всего новых инфицированных обнаружили в Киеве
Больше всего новых инфицированных обнаружили в Киеве
Фото: ЕРА

15 июля в Украине подтвердили 737 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 16 июля проинформировало в Facebook Министерство здравоохранения.

"В Украине зафиксировано 737 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них у детей – 50, у медработников – 16). Также за прошлые сутки госпитализированы 422 человека, летальных случаев – 17, выздоровели 616 человек", – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране зарегистрировали 623 новых случая COVID-19. 13 июля их было 547, 12-го – 481, 11-го – 174.

В четверг сделали 41 590 тестов на коронавирус, из них методом ПЦР – 18 276.

Больше всего новых инфицированных обнаружили в Киеве (224) и Одесской области (95).

Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 2 243 605 случаев коронавирусной инфекции, скончались 52 702 пациента с COVID-19, выздоровел 2 180 281 человек.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1898518656977897

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Киев, эпидемия, Одесская область, смертность, болезнь, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, тестирование
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