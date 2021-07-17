Россия и Китай распространяют дезинформацию о вакцинах от COVID-19, которые производят на Западе – Белый дом

The New York Times писала, что российские медиа ведут кампанию по ухудшению имиджа вакцин Pfizer и Moderna Фото: ЕРА

"Центр глобального взаимодействия Госдепартамента обнаружил, что Россия и Китай продвигают свои собственные вакцины с помощью сообщений, которые подрывают программы разработки вакцин западного происхождения. Эти страны, в частности, врут о том, что западные вакцины неэффективны и бесполезны, а также преувеличивают их побочные эффекты", – указала Псаки.

По мнению пресс-секретаря Белого дома, люди в соцсетях не проверяют подобную информацию и не знают ее источник.

"Такая информация увеличивает риск потенциальных побочных эффектов, связанных с западными вакцинами. Они вводят общественность в заблуждение, утверждая, что мРНК-вакцины не проверены и опасны, хотя многие из них одобрены FDA", – заключила она.