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В Олимпийской деревне в Токио подтвердили первый случай COVID-19

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Олимпиаду в Токио переносили из-за коронавируса
Олимпиаду в Токио переносили из-за коронавируса
Фото: ЕРА

У первого жителя олимпийской деревни Игр, которые пройдут вскоре в Токио, обнаружена коронавирусная инфекция. Об этом 17 июля сообщает Associated Press со ссылкой на представителей оргкомитета соревнований.

Президент оргкомитета Олимпиады в Токио 2020 Сейко Хашимото рассказал, что тест оказался положительным 16 июля, подробной информации об инфицированном он не предоставил.

Известно, что речь идет о "персонале, занимающемся Играми", больной является нерезидентом Японии, пишет агентство. По его данным, инфицированного отправили на 14-дневный карантин.

CNN сообщает со ссылкой на генерального директора Токио 2020 Тоширо Муто, что на карантин инфицированный отправлен за пределами олимпийской деревни.

С проведением Игр в Японии связано в общей сложности 45 случаев COVID-19, отмечает телекомпания.

Контекст:

Олимпийские игры в Токио 2020 года пройдут с 23 июля по 8 августа. Спортсмены уже начали прибывать в олимпийскую долину в Токийском заливе.

Всего в Играх примут участие около 11 тыс. спортсменов. Часть спортсменов решила не участвовать в соревнованиях из эпидемиологических соображений.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год.

Теги: спорт, Япония, эпидемия, Олимпиада, Токио, карантин, спортсмены, соревнования, инфекция, игры, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Олимпийские игры, пандемия, коронавирус
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