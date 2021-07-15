Представительницу Украины в гребном слаломе на Олимпиаде в Токио отправили на самоизоляцию

C 15 июля Ус дали возможность делать по одной тренировке в день в Токио Фото: Вікторія Ус / Facebook

Ус рассказала, что 12 июля было получено сообщение, что на рейсе из Стамбула в Токио, которым она летела в Японию, у некоторых пассажиров оказались положительные тесты на COVID-19.

"Теперь, несмотря на то, что каждое утро сдаем негативные тесты, и то, что мы вакцинированы – мы не имеем права выходить из комнаты до следующих указаний. Не такими я представляла Олимпийские игры", – написала Ус.

Спортсменка отметила, что из-за этой ситуации срывается ее подготовка к Играм – "выходные и изоляция вместо тренировок".

"Психологически невероятно сложно. Эта ситуация какой-то нонсенс", – подчеркнула Ус.

Она добавила, что с 15 июля ей "дают возможность делать по одной тренировке в день отдельно от других спортсменов".

Ус вошла в состав сборной, который утвердил 7 июля Национальный олимпийский комитет Украины (НОК). На Играх в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в 2016 году Ус заняла 12-е место.