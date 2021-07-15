Представительницу Украины в гребном слаломе на Олимпиаде в Токио отправили на самоизоляцию

Ус рассказала, что 12 июля было получено сообщение, что на рейсе из Стамбула в Токио, которым она летела в Японию, у некоторых пассажиров оказались положительные тесты на COVID-19.
"Теперь, несмотря на то, что каждое утро сдаем негативные тесты, и то, что мы вакцинированы – мы не имеем права выходить из комнаты до следующих указаний. Не такими я представляла Олимпийские игры", – написала Ус.
Спортсменка отметила, что из-за этой ситуации срывается ее подготовка к Играм – "выходные и изоляция вместо тренировок".
"Психологически невероятно сложно. Эта ситуация какой-то нонсенс", – подчеркнула Ус.
Она добавила, что с 15 июля ей "дают возможность делать по одной тренировке в день отдельно от других спортсменов".
Ус вошла в состав сборной, который утвердил 7 июля Национальный олимпийский комитет Украины (НОК). На Играх в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в 2016 году Ус заняла 12-е место.
Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 23 июля – 8 августа 2021 года.
28 апреля Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал правила безопасности, которых должны придерживаться участники Олимпиады в Токио. В частности, все участники Игр должны пройти два ПЦР-теста на коронавирус перед вылетом в Японию. Спортсмены и все, кто будет с ними контактировать, ежедневно будут сдавать тесты на коронавирусную инфекцию.
Правительство Японии решило не допускать иностранных зрителей на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио из-за пандемии еще в марте, в июле меры ужесточили – зрителей на соревнования решили не допустить вообще.
7 июля оргкомитет Олимпийских игр отказался от эстафеты олимпийского огня.
Из-за пандемии коронавируса спортсмены на Играх в Токио будут сами надевать медали себе на шею, рукопожатия и объятия отменят, говорил 14 июля глава МОК Томас Бах.