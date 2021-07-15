На Олимпиаде спортсмены будут сами себе надевать медали, рукопожатия и объятия отменят

Медали по итогам 339 соревнований преподнесут спортсменам на подносах, откуда олимпийцы будут забирать и надевать их сами. Класть медаль на поднос будет человек в продезинфицированных перчатках, "чтобы олимпиец был убежден, что ее никто не касался", сказал Бах.

Глава МОК также подчеркнул, что в Токио не будет рукопожатий и объятий во время традиционной церемонии награждения.

Чтобы создать атмосферу для спортсменов на стадионах и площадках, лишенных зрителей, будут транслировать шум толпы, записанный на мероприятиях предыдущих Олимпийских игр.

Агентство отмечает, что подход организаторов Олимпиады отличается от недавно завершившегося чемпионата Европы, на котором президент УЕФА Александр Чеферин лично вешал медали на шеи игрокам на финальных соревнованиях, а также пожал руку голкиперу Италии Джанлуиджи Доннарумме.