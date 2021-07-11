В Олимпиаде в Токио от Госпогранслужбы Украины примут участие пять спортсменов

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа Фото: EPA

В Японию поедут боксер Александр Хижняк и легкоатлеты Иван Банзерук, Марина Бех-Романчук, Ольга Саладуха Марина Килипко.

Хижняк будет выступать в весовой категории до 75 кг. Банзерук представит Украину в спортивной ходьбе на 50 км, Бех-Романчук – в прыжках в длину, Саладуха выступит в тройных прыжках, Килипко – в прыжках с шестом.

Национальный олимпийский комитет Украины 7 июля утвердил состав сборной для участия в Олимпиаде 2020 в Токио. Об этом говорится на сайте НОК. Украину будут представлять 158 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).