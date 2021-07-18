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Израиль введет уголовную ответственность для больных COVID-19, которые нарушили самоизоляцию

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По словам Беннета, "индийский" штамм коронавируса стремительно распространяется по миру
По словам Беннета, "индийский" штамм коронавируса стремительно распространяется по миру
Фото: ЕРА

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поручил усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений, за нарушение самоизоляции будут привлекать к уголовной ответственности. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Израиля Нафтали Беннета в Facebook 18 июля.

"Премьер-министр дал указание привлекать к уголовной ответственности и подвергать судебному преследованию лиц с выявленным коронавирусом, которые сознательно нарушают условия самоизоляции и тем самым ставят под угрозу общественное здоровье", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/PMORUS/posts/3862423593867754

Главная задача контролирующих органов заключается в обеспечении соблюдения правил при проведении торжеств, массовых мероприятий и, в особенности, свадеб, отметил израильский премьер.

"Тот, кто нарушает ограничения, подвергает опасности свое здоровье и здоровье граждан Израиля. Мы не допустим этого. Мутация "Дельта" стремительно распространяется по миру. Выполнение правил на местах – это важнейший компонент в деле борьбы с пандемией и победы над мутацией", – заявил Беннет.

Контекст:

С начала эпидемии в Израиле по состоянию на 18 июля подтвердили более 851 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, причем более 5,2 тыс – за прошедшую неделю. Скончалось за весь период эпидемии в стране 6488 человек, отметило NEWSru.co.il.

В Израиле полностью вакцинировано около 56% населения страны и почти 77% взрослого населения (старше 16 лет). Первую дозу вакцины получили более 62% человек (более 84% взрослого населения).

На фоне снижения уровня заболеваемости в Израиле с 1 июня начали отменять карантинные ограничения, с 15 июня в стране отменили требование носить маски в помещениях. Но после того, как в стране начал распространяться доминирующий в мире "индийский" штамм коронавируса, эту норму вернули.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Израиль, эпидемия, вакцинация, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, самоизоляция, мутация, Нафтали Беннет
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