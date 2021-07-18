Израиль введет уголовную ответственность для больных COVID-19, которые нарушили самоизоляцию

"Премьер-министр дал указание привлекать к уголовной ответственности и подвергать судебному преследованию лиц с выявленным коронавирусом, которые сознательно нарушают условия самоизоляции и тем самым ставят под угрозу общественное здоровье", – говорится в сообщении.

Главная задача контролирующих органов заключается в обеспечении соблюдения правил при проведении торжеств, массовых мероприятий и, в особенности, свадеб, отметил израильский премьер.

"Тот, кто нарушает ограничения, подвергает опасности свое здоровье и здоровье граждан Израиля. Мы не допустим этого. Мутация "Дельта" стремительно распространяется по миру. Выполнение правил на местах – это важнейший компонент в деле борьбы с пандемией и победы над мутацией", – заявил Беннет.