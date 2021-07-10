Израиль ввел обязательную самоизоляцию для туристов

Туристам будут делать тест на коронавирус в аэропорту по прилету в Израиль Фото: EPA

В то же время, для путешественников из стран с низким уровнем заболеваемости COVID-19 срок самоизоляции составит 24 часа.

Отмечается, что туристы из ОАЭ, Сейшельских островов, Эквадора, Эфиопии, Боливии, Гватемалы, Зимбабве, Замбии, Намибии, Парагвая, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Кыргызстана и Туниса смогут сократить время самоизоляции с 14-ти дней до 10, сдав два отрицательных теста на COVID-19.

Другие путешественники будут на самоизоляции, пока не получат отрицательный тест на коронавирус, который они сделают в аэропорту по прилету. Ожидается, что результаты теста будут известны в течение суток.

Минздрав также обновил список стран с экстремальным уровнем заражения, закрытых для израильтян: Узбекистан, Аргентина, Беларусь, Бразилия, Южная Африка, Индия, Мексика и Россия.

После возвращения из любой с этих стран граждане Израиля должны находиться на карантине до получения отрицательного результата теста на COVID-19. В случае нарушения карантинных мер им грозит штраф в 5 тыс. шекелей (около $1,5 тыс.), подчеркнуло The Times of Israel.