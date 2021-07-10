Израиль ввел обязательную самоизоляцию для туристов

В то же время, для путешественников из стран с низким уровнем заболеваемости COVID-19 срок самоизоляции составит 24 часа.
Отмечается, что туристы из ОАЭ, Сейшельских островов, Эквадора, Эфиопии, Боливии, Гватемалы, Зимбабве, Замбии, Намибии, Парагвая, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Кыргызстана и Туниса смогут сократить время самоизоляции с 14-ти дней до 10, сдав два отрицательных теста на COVID-19.
Другие путешественники будут на самоизоляции, пока не получат отрицательный тест на коронавирус, который они сделают в аэропорту по прилету. Ожидается, что результаты теста будут известны в течение суток.
Минздрав также обновил список стран с экстремальным уровнем заражения, закрытых для израильтян: Узбекистан, Аргентина, Беларусь, Бразилия, Южная Африка, Индия, Мексика и Россия.
После возвращения из любой с этих стран граждане Израиля должны находиться на карантине до получения отрицательного результата теста на COVID-19. В случае нарушения карантинных мер им грозит штраф в 5 тыс. шекелей (около $1,5 тыс.), подчеркнуло The Times of Israel.
По данным минздрава Израиля, с начала эпидемии в стране выявили 845,4 тыс. заразившихся коронавирусом. 8 июля COVID-19 заболело 455 человек, до этого три дня подряд их количество превышало 500.
Рост числа новых случаев COVID-19 в Израиле связывают с распространением более заразного варианта коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта", впервые обнаруженного в Индии.
Из-за вспышки COVID-19 в конце июня власти Израиля вернули масочный режим в стране, после его отмены 15 числа.
Министр внутренних дел страны Аелет Шакед сообщала, что Израиль с 1 июля разрешит въезд туристам, вакцинированным от COVID-19. Непривитые туристы должны будут пройти карантин. Прибывающие из стран с низким уровнем риска смогут не сдавать серологический тест на наличие антител.