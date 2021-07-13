Израильскую COVID-вакцину испытают в Украине и Грузии

Министр обороны Израиля Бени Ганц выразил надежду, что сотрудничество по испытаниям вакцины поможет завершить ее разработку и сделает Израиль производителем собственного препарата. Препарат протестируют на десятках тысяч добровольцев.

Он добавил, что "коронавирус никуда не денется и останется еще на долгое время".

Израильская вакцина на данный момент находится на второй стадии испытаний. В прошлом декабре Институт биологических исследований успешно завершил первый этап испытаний.