Премьер Великобритании и министр финансов не будут самоизолироваться после контактов с заболевшим COVID-19 главой Минздрава

Вместо этого политики примут участие в пилотной программе, в рамках которой будут проходить ежедневные тестирования на коронавирус.
В течение этого периода Джонсон и Сунак будут заниматься "только важнейшими государственными делами", сообщили в правительстве.
17 июля Джавид сообщил, что заразился COVID-19. При этом он ранее был вакцинирован. Министр отметил, что симптомы заболевания у него слабые.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании подтвердили 5,4 млн случаев COVID-19, умерло почти 129 тыс. человек.