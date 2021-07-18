Украина получила от США 2 млн доз вакцины Moderna

Вакцина предоставило правительство США через глобальную инициативу COVAX.

"Вакцина с этой поставки предназначена для прививки организованных коллективов и профессиональных групп из предыдущих этапов вакцинации. Развозки в регионы начнем уже сегодня, среду вакцина будет в каждой области", – написал глава ведомства.

Министр отметил, что вакцина одобрена Всемирной организацией здравоохранения и после полной иммунизации (получения двух доз) модно будет получить международный сертификат о вакцинации.

"Полный курс предусматривает введение двух доз вакцины с интервалом в 28 дней", – добавил он.