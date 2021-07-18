Украина получила от США 2 млн доз вакцины Moderna

Вакцина предоставило правительство США через глобальную инициативу COVAX.
"Вакцина с этой поставки предназначена для прививки организованных коллективов и профессиональных групп из предыдущих этапов вакцинации. Развозки в регионы начнем уже сегодня, среду вакцина будет в каждой области", – написал глава ведомства.
Министр отметил, что вакцина одобрена Всемирной организацией здравоохранения и после полной иммунизации (получения двух доз) модно будет получить международный сертификат о вакцинации.
"Полный курс предусматривает введение двух доз вакцины с интервалом в 28 дней", – добавил он.
В Украине зарегистрированы препараты Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. По состоянию на 18 июля первую дозу вакцины получило 2,6 млн человек, а 1,4 млн получили две дозы и завершили вакцинацию.
По состоянию на конец июня Украина заключила договоры на поставку 37,3 млн доз вакцин за счет средств госбюджета, в частности: 20 млн доз вакцин производства Pfizer; 10 млн доз вакцин производства Novavax; 5,3 млн доз вакцин производства Sinovac Biotech; 2 млн доз вакцин производства AstraZeneca.
Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября хотят привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки получат 5 млн украинцев, прогнозировал он.