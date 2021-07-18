В Украине за сутки сделали 50,4 тыс. прививок от коронавируса

34 079 человек получили первую дозу вакцины, 16 356 получили вторую и завершили вакцинацию.

"С начала прививочной кампании привит 2 638 941 человек, из них получили одну дозу 2 638 939 человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) 1 422 536 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 4 061 475 прививок", – говорится в сообщении.

Прививки вчера делали 179 мобильных бригад. Также работали 354 прививочных пункта и 229 центров вакцинации.

Контекст:

В Украине зарегистрированы препараты Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля.

По состоянию на конец июня Украина заключила договоры на поставку 37,3 млн доз вакцин за счет средств госбюджета, в частности: 20 млн доз вакцин производства Pfizer; 10 млн доз вакцин производства Novavax; 5,3 млн доз вакцин производства Sinovac Biotech; 2 млн доз вакцин производства AstraZeneca.

Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября хотят привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки получат 5 млн украинцев, прогнозировал он.