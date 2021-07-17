В Украине работает более 200 центров массовой вакцинации от COVID-19 – Минздрав

"В Украине работает более 200 центров массовой вакцинации от COVID-19, где могут привиться все желающие", – говорится в сообщении.
Ведомство рассказало, что сегодня "в крупнейших центрах вакцинации крупнейших городов Украины уже успело привиться" до 1021 человека, больше всего – в Киевском международном выставочном центре. В крупнейших центрах вакцинации других крупных городов максимальное число прививок составляет 285 ("Банк Восток" на Сумской в Харькове), 218 (ТЦ "Форум Львов" во Львове), 207 (ТРК City Mall в Запорожье) и 105 человек (Центр "Менора" в Днепре).
"Сейчас в этих центрах действуют две очереди. По одной из них проходят люди, которых на вакцинацию пригласили телефонным звонком или сообщением, и те, кто зарегистрировался на определенное время на сайте медицинской информационной системы, обслуживающей их город. По другой – живой очередью проходят все желающие, зарегистрированные в листе ожидания через "Дію" или контакт-центр Минздрава", – отметили в министерстве.
В Украине зарегистрированы препараты Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. По состоянию на 17 июля прививки от коронавируса получили уже 2,6 млн человек, 1,4 млн завершили вакцинацию.
Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября хотят привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки получат 5 млн украинцев, прогнозировал он.