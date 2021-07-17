В Украине работает более 200 центров массовой вакцинации от COVID-19 – Минздрав

Больше всего прививок сделали в одном из киевских центров Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

"В Украине работает более 200 центров массовой вакцинации от COVID-19, где могут привиться все желающие", – говорится в сообщении.

Ведомство рассказало, что сегодня "в крупнейших центрах вакцинации крупнейших городов Украины уже успело привиться" до 1021 человека, больше всего – в Киевском международном выставочном центре. В крупнейших центрах вакцинации других крупных городов максимальное число прививок составляет 285 ("Банк Восток" на Сумской в Харькове), 218 (ТЦ "Форум Львов" во Львове), 207 (ТРК City Mall в Запорожье) и 105 человек (Центр "Менора" в Днепре).

"Сейчас в этих центрах действуют две очереди. По одной из них проходят люди, которых на вакцинацию пригласили телефонным звонком или сообщением, и те, кто зарегистрировался на определенное время на сайте медицинской информационной системы, обслуживающей их город. По другой – живой очередью проходят все желающие, зарегистрированные в листе ожидания через "Дію" или контакт-центр Минздрава", – отметили в министерстве.