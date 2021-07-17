Украина получила 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca от Румынии

"Это гуманитарная помощь от Румынии", – говорится в сообщении.

Передача вакцины состоялась в контрольном пункте пропуска "Сирет – Порубное".

"Соблюдая все холодовые режимы, эту партию препарата доставят в центральный склад в Киеве. Затем ее распределят между всеми областями Украины", – сообщили в ОГА.

15 июля Еврокомиссия сообщала, что Украина получит 500 тыс. доз вакцины из Дании, еще 100,8 тыс. привезут из Румынии.