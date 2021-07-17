Куба сообщила о 100-процентной эффективности двух своих вакцин от коронавируса против смертей и тяжелых последствий

Abdala прошла уже три фазы клинических исследований Фото: ЕРА

Обе вакцины, которые являются трехдозовыми, на 100% эффективны против смерти и на 100% – от "тяжелых системных заболеваний", говорится в посте.

Эффективность против появления симптомов у препаратов более низкая: 92,28% у Abdala и 91,2% – у Soberana-02.

Агентство Prensa Latina отмечает, что в случае с вакциной Abdala речь идет уже о третьей фазе клинических испытаний.