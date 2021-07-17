Куба сообщила о 100-процентной эффективности двух своих вакцин от коронавируса против смертей и тяжелых последствий

Обе вакцины, которые являются трехдозовыми, на 100% эффективны против смерти и на 100% – от "тяжелых системных заболеваний", говорится в посте.
Эффективность против появления симптомов у препаратов более низкая: 92,28% у Abdala и 91,2% – у Soberana-02.
Агентство Prensa Latina отмечает, что в случае с вакциной Abdala речь идет уже о третьей фазе клинических испытаний.
По данным Всемирной организации здравоохранения, на 16 июля в Кубе подтвердили 263 тыс. случаев коронавирусной инфекции, скончались 1726 пациентов с COVID-19. В стране сделали почти 800 тыс. прививок от коронавируса.
Население Кубы составляет около 11 млн человек.