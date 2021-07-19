60% украинцев не хотят, чтобы их детей вакцинировали от COVID-19 – опрос

33,4% украинских родителей не против, чтобы их дети привились от коронавируса Фото: depositphotos.com

В то же время 33,4% украинских родителей не против, чтобы их дети привились от коронавируса.

Еще 6,5% респондентов затруднились с ответом.

При этом если безопасность и эффективность доступных вакцин будет доказана в других странах, на вакцинацию своих детей согласились бы 46,8% украинцев.

47,2% опрошенных отказались бы от прививок даже в этом случае.

Опрос проводился с 1-го по 7 июня среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2003 респондента методом телефонных интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с дизайн-эффектом 1,1) не превышает: 2,4% – для показателей, близких к 50%; 2,1% – для показателей, близких к 25% или 75%; 1,5% – для показателей, близких к 10% или 90%; 1,1% – для показателей, близких к 5% или 95%; 0,5% – для показателей, близких к 1% или 99%.

В ряде стран Евросоюза в связи с высоким уровнем вакцинации взрослого населения заявили, что готовы приступить к вакцинации подростков. В частности, власти Германии до конца лета планируют привить от коронавируса хотя бы одной дозой вакцины всех подростков страны. 4 июня британский регулятор одобрил применение в стране вакцины против коронавируса от Pfizer/BioNTech для подростков. В Швейцарии 22 июня разрешили вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от 12 до 15 лет.

7 июля Всемирная организация здравоохранения призвала европейские страны отсрочить вакцинацию детей от коронавируса ради равномерного распределения вакцин между странами.