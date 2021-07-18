"Подтверждает преданность и дружбу". Госдеп США отреагировал на поставку вакцины Moderna в Украину

"Соединенные Штаты стремятся преодолеть глобальную пандемию COVID-19, чтобы создать более безопасный мир. Пожертвование Украине 2 млн доз вакцины Moderna подтверждает нашу преданность этой миссии и дружбу с Украиной", – заявили в Госдепе.
The United States is committed to beating the global COVID-19 pandemic to create a safer and more secure world. Our donation of 2 million doses of the Moderna vaccine to Ukraine reaffirms our commitment to this mission and our friendship with Ukraine. pic.twitter.com/JAkv9kSzXo— Department of State (@StateDept) July 18, 2021
Украина 18 июля получила 2 млн доз вакцины от коронавируса от Moderna, препарат предоставило правительство США через глобальную инициативу COVAX.
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко говорил, что прививка от коронавируса препаратом Moderna позволит получить международный сертификат о вакцинации. Привезенный препарат предназначен для вакцинирования организованных коллективов и профессиональных групп из предыдущих этапов вакцинации. Во все регионы ее доставят к среде, 21 июля.
В Украине зарегистрированы препараты Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. По состоянию на 18 июля первую дозу вакцины получило 2,6 млн человек, а 1,4 млн получили две дозы и завершили вакцинацию.
По состоянию на конец июня Украина заключила договоры на поставку 37,3 млн доз вакцин за счет средств госбюджета, в частности: 20 млн доз вакцин производства Pfizer; 10 млн доз вакцин производства Novavax; 5,3 млн доз вакцин производства Sinovac Biotech; 2 млн доз вакцин производства AstraZeneca.
Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября хотят привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.
Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки получат 5 млн украинцев, прогнозировал он.