Прививка вакциной от Moderna позволит получить международный сертификат о вакцинации – Ляшко

Он отметил, что вакцина одобрена Всемирной организацией здравоохранения для экстренного применения.
"Это значит, что после полного курса можно будет получить международный сертификат о проведении вакцинации. Полный курс прививок предусматривает введение двух доз вакцины с интервалом в 28 дней", – заявил министр.
2 млн доз вакцины Moderna доставили в Украину 18 июля. Ее передало правительство США в рамках механизма COVAX. Ляшко сообщал, что вакцина предназначена для прививания организованных коллективов и профессиональных групп из предыдущих этапов вакцинации. Во все регионы ее доставят к среде, 21 июля.
В Украине зарегистрированы препараты Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. По состоянию на 18 июля первую дозу вакцины получило 2,6 млн человек, а 1,4 млн получили две дозы и завершили вакцинацию.
По состоянию на конец июня Украина заключила договоры на поставку 37,3 млн доз вакцин за счет средств госбюджета, в частности: 20 млн доз вакцин производства Pfizer; 10 млн доз вакцин производства Novavax; 5,3 млн доз вакцин производства Sinovac Biotech; 2 млн доз вакцин производства AstraZeneca.
Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября хотят привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки получат 5 млн украинцев, прогнозировал он.