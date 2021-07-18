Прививка вакциной от Moderna позволит получить международный сертификат о вакцинации – Ляшко

Он отметил, что вакцина одобрена Всемирной организацией здравоохранения для экстренного применения.

"Это значит, что после полного курса можно будет получить международный сертификат о проведении вакцинации. Полный курс прививок предусматривает введение двух доз вакцины с интервалом в 28 дней", – заявил министр.

2 млн доз вакцины Moderna доставили в Украину 18 июля. Ее передало правительство США в рамках механизма COVAX. Ляшко сообщал, что вакцина предназначена для прививания организованных коллективов и профессиональных групп из предыдущих этапов вакцинации. Во все регионы ее доставят к среде, 21 июля.