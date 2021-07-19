В Украине в воскресенье больше всего прививок от коронавируса сделали в Одесской области

С начала кампании по вакцинации больше всего прививок сделали в столице Украины Фото: ЕРА

"За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 37 173 человека. Из них вакцинировано первой дозой – 28 582 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 8591 человек", – говорится в сообщении.

Вакцинацию в воскресенье проводили 88 мобильных бригад, 124 пункта и 225 центров вакцинации.

Больше всего доз вакцины от коронавируса ввели за 24 часа в Одесской области – 7367, меньше всего – 144 – в Луганской.

С начала кампании по вакцинации лидером по числу сделанных прививок является Киев – почти 598 тыс.

"Всего с начала кампании по вакцинации сделано 4 098 648 прививок. [...] Завершили вакцинацию (получили две дозы) – 1 431 127 человек (из них два человека получили первую дозу за рубежом)", – отметили в Минздраве.

Сутками ранее украинцам ввели 50 тыс. доз вакцин.

По данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, за последние сутки в Украине чаще прививали вакциной от Pfizer/BioNTech, было введено 23 619 доз препарата (большая часть как первая доза).