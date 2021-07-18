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В Чернигове, где в центрах вакцинации есть препарат от Pfizer/BioNtech, ввели ограничения на вакцинацию жителей других регионов

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В Чернигове в центрах вакцинации начали прививать вакциной от Pfizer/BioNTech 10 июля
В Чернигове в центрах вакцинации начали прививать вакциной от Pfizer/BioNTech 10 июля
Фото: EPA

В Чернигове в пунктах вакцинации ввели ограничения на вакцинацию жителей других регионов. Об этом сообщил генеральный директор городской больницы №2 Владислав Кухар в комментарии Общественному 17 июля.

Жителей других областей в Чернигове будут вакцинировать только в последний час работы пунктов вакцинации – с 15.00 до 16.00. Это будет происходить, если останутся свободные дозы вакцины, но не будет желающих сделать прививку из числа жителей Черниговской области.

"Вакцину выделяют для Чернигова и Черниговской области. Люди могут вакцинироваться там, где подписана семейная декларация с врачом, у себя в регионах. Минздрав разрешил использовать вакцину Pfizer во всех пунктах массовой вакцинации в Украине", – сказал он.

Кухар сообщил, что 17 июля в Чернигов приехали вакцинироваться препаратом от Pfizer/BioNtech желающие из Киева, Кропивницкого, Черкасс и Броваров, очередь на улице образовалась на несколько метров.

Контекст:

10 июля Кухар сообщил, что Чернигов стал первым украинским городом, где вакцина от коронавирусной инфекции производства компании Pfizer появилась в центре массовой вакцинации.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Иммунизация в стране стартовала 24 февраляПо состоянию на 18 июля первую дозу вакцины получило 2,6 млн человек, а 1,4 млн получили две дозы и завершили вакцинацию.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки "как минимум" и "гарантированно" получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

Центры массовой вакцинации начали работать 29-го и 30 мая в КиевеЛьвове и Одессе. Это пилотный проект Министерства здравоохранения. Центры работают по выходным и прививают препаратом от COVID-19 CoronaVac. 6 июля в Минздраве сообщили, что в Киеве и области центры вакцинации переходят на ежедневный режим работы.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил открыть центры вакцинации от COVID-19 в каждом райцентре УкраиныСейчас в перечне центров вакцинации, который опубликован на специализированном сайте Минздрава, уже порядка 200 таких центров по всей стране.

Ляшко анонсировал 23 июня, что центры массовой вакцинации против коронавируса в дальнейшем получат новый препарат для иммунизации населения. Кроме того, Минздрав готовит изменения в организации самого процесса, отмечал глава ведомства. Главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Украины Игорь Кузин говорил, что в центрах массовой вакцинации начнут прививать препаратом от Pfizer в конце июля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Чернигов, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Pfizer
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