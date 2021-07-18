В Чернигове, где в центрах вакцинации есть препарат от Pfizer/BioNtech, ввели ограничения на вакцинацию жителей других регионов

В Чернигове в центрах вакцинации начали прививать вакциной от Pfizer/BioNTech 10 июля Фото: EPA

Жителей других областей в Чернигове будут вакцинировать только в последний час работы пунктов вакцинации – с 15.00 до 16.00. Это будет происходить, если останутся свободные дозы вакцины, но не будет желающих сделать прививку из числа жителей Черниговской области.

"Вакцину выделяют для Чернигова и Черниговской области. Люди могут вакцинироваться там, где подписана семейная декларация с врачом, у себя в регионах. Минздрав разрешил использовать вакцину Pfizer во всех пунктах массовой вакцинации в Украине", – сказал он.

Кухар сообщил, что 17 июля в Чернигов приехали вакцинироваться препаратом от Pfizer/BioNtech желающие из Киева, Кропивницкого, Черкасс и Броваров, очередь на улице образовалась на несколько метров.