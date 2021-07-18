В Чернигове, где в центрах вакцинации есть препарат от Pfizer/BioNtech, ввели ограничения на вакцинацию жителей других регионов

Жителей других областей в Чернигове будут вакцинировать только в последний час работы пунктов вакцинации – с 15.00 до 16.00. Это будет происходить, если останутся свободные дозы вакцины, но не будет желающих сделать прививку из числа жителей Черниговской области.
"Вакцину выделяют для Чернигова и Черниговской области. Люди могут вакцинироваться там, где подписана семейная декларация с врачом, у себя в регионах. Минздрав разрешил использовать вакцину Pfizer во всех пунктах массовой вакцинации в Украине", – сказал он.
Кухар сообщил, что 17 июля в Чернигов приехали вакцинироваться препаратом от Pfizer/BioNtech желающие из Киева, Кропивницкого, Черкасс и Броваров, очередь на улице образовалась на несколько метров.
10 июля Кухар сообщил, что Чернигов стал первым украинским городом, где вакцина от коронавирусной инфекции производства компании Pfizer появилась в центре массовой вакцинации.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).
Иммунизация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 18 июля первую дозу вакцины получило 2,6 млн человек, а 1,4 млн получили две дозы и завершили вакцинацию.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки "как минимум" и "гарантированно" получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.
Центры массовой вакцинации начали работать 29-го и 30 мая в Киеве, Львове и Одессе. Это пилотный проект Министерства здравоохранения. Центры работают по выходным и прививают препаратом от COVID-19 CoronaVac. 6 июля в Минздраве сообщили, что в Киеве и области центры вакцинации переходят на ежедневный режим работы.
Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил открыть центры вакцинации от COVID-19 в каждом райцентре Украины. Сейчас в перечне центров вакцинации, который опубликован на специализированном сайте Минздрава, уже порядка 200 таких центров по всей стране.
Ляшко анонсировал 23 июня, что центры массовой вакцинации против коронавируса в дальнейшем получат новый препарат для иммунизации населения. Кроме того, Минздрав готовит изменения в организации самого процесса, отмечал глава ведомства. Главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Украины Игорь Кузин говорил, что в центрах массовой вакцинации начнут прививать препаратом от Pfizer в конце июля.