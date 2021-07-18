В Минздраве Украины рассказали, могут ли привитые от COVID-19 быть донорами крови

Таким образом ведомство опровергло миф о том, что привитые против COVID-19 не могут сдавать кровь.
"Прививки неживыми вакцинами, которыми являются все имеющиеся в Украине вакцины против COVID-19, не являются противопоказанием к донорству крови. Если на следующий день после прививки человек чувствует себя здоровым и это подтверждают врач при осмотре и анализ крови перед донацией, ему можно стать донором крови", – говорится в сообщении.
В Минздраве отметили, что такие рекомендации действуют не только в Украине.
"На сайте американского Красного Креста, например, указано, что люди, которых прививали от COVID-19 инактивированной вакциной (например, CoronaVac/Sinovac) или вакциной производства AstraZeneca, Janssen, Moderna или Pfizer, могут сдавать кровь для донорства сразу после вакцинации", – добавили в Минздраве.
В Украине зарегистрированы препараты Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. По состоянию на 18 июля первую дозу вакцины получило 2,6 млн человек, а 1,4 млн получили две дозы и завершили вакцинацию.
По состоянию на конец июня Украина заключила договоры на поставку 37,3 млн доз вакцин за счет средств госбюджета, в частности: 20 млн доз вакцин производства Pfizer; 10 млн доз вакцин производства Novavax; 5,3 млн доз вакцин производства Sinovac Biotech; 2 млн доз вакцин производства AstraZeneca.
Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября хотят привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки получат 5 млн украинцев, прогнозировал он.