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В Минздраве Украины рассказали, могут ли привитые от COVID-19 быть донорами крови

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Вакцинация от коронавируса в Украине стартовала 24 февраля
Вакцинация от коронавируса в Украине стартовала 24 февраля
Фото: EPA

Люди, которые получили прививки против коронавируса, могут быть донорами крови. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Украины 18 июля в Facebook.

Таким образом ведомство опровергло миф о том, что привитые против COVID-19 не могут сдавать кровь.

"Прививки неживыми вакцинами, которыми являются все имеющиеся в Украине вакцины против COVID-19, не являются противопоказанием к донорству крови. Если на следующий день после прививки человек чувствует себя здоровым и это подтверждают врач при осмотре и анализ крови перед донацией, ему можно стать донором крови", – говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что такие рекомендации действуют не только в Украине.

"На сайте американского Красного Креста, например, указано, что люди, которых прививали от COVID-19 инактивированной вакциной (например, CoronaVac/Sinovac) или вакциной производства AstraZeneca, Janssen, Moderna или Pfizer, могут сдавать кровь для донорства сразу после вакцинации", – добавили в Минздраве.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1898762686953494

Контекст:

В Украине зарегистрированы препараты Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. По состоянию на 18 июля первую дозу вакцины получило 2,6 млн человек, а 1,4 млн получили две дозы и завершили вакцинацию.

По состоянию на конец июня Украина заключила договоры на поставку 37,3 млн доз вакцин за счет средств госбюджета, в частности: 20 млн доз вакцин производства Pfizer; 10 млн доз вакцин производства Novavax; 5,3 млн доз вакцин производства Sinovac Biotech; 2 млн доз вакцин производства AstraZeneca.

Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября хотят привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки получат 5 млн украинцев, прогнозировал он.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: вакцинация, донор, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, кровь
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