В Минздраве Украины рассказали, могут ли привитые от COVID-19 быть донорами крови

Таким образом ведомство опровергло миф о том, что привитые против COVID-19 не могут сдавать кровь.

"Прививки неживыми вакцинами, которыми являются все имеющиеся в Украине вакцины против COVID-19, не являются противопоказанием к донорству крови. Если на следующий день после прививки человек чувствует себя здоровым и это подтверждают врач при осмотре и анализ крови перед донацией, ему можно стать донором крови", – говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что такие рекомендации действуют не только в Украине.

"На сайте американского Красного Креста, например, указано, что люди, которых прививали от COVID-19 инактивированной вакциной (например, CoronaVac/Sinovac) или вакциной производства AstraZeneca, Janssen, Moderna или Pfizer, могут сдавать кровь для донорства сразу после вакцинации", – добавили в Минздраве.