ВОЗ призвала Европу отсрочить вакцинацию детей от COVID-19

Эксперт ВОЗ Анн Линдстранд подчеркнула важность доступа всех стран к вакцинам.

Она сказала, что американская вакцина Pfizer есть в ограниченном количестве, странам необходимо делиться этим препаратом с механизмом COVAX, чтобы направить его в нуждающиеся страны.

"Гораздо важнее защитить от заболевания медицинских работников и людей пожилого возраста, чем детей, которым, скорее всего, не грозят серьезные последствия при заболевании", – заявила эксперт.

В ряде стран Евросоюза в связии с высоким уровнем вакцинации взрослого населения заявили, что готовы приступить к вакцинации подростков. В частности власти Германии заявили, что до конца лето планируют привить от коронавируса хотя бы одной дозой вакцины всех подростков страны. 4 июня британский регулятор одобрил применение в стране вакцины против коронавируса от Pfizer/BioNTech для подростков. В Швейцарии 22 июня разрешили вакцинацию от коронавируса для детей в возрасте от 12 до 15 лет.