ВОЗ призвала Европу отсрочить вакцинацию детей от COVID-19

Эксперт ВОЗ Анн Линдстранд подчеркнула важность доступа всех стран к вакцинам.
Она сказала, что американская вакцина Pfizer есть в ограниченном количестве, странам необходимо делиться этим препаратом с механизмом COVAX, чтобы направить его в нуждающиеся страны.
"Гораздо важнее защитить от заболевания медицинских работников и людей пожилого возраста, чем детей, которым, скорее всего, не грозят серьезные последствия при заболевании", – заявила эксперт.
В ряде стран Евросоюза в связии с высоким уровнем вакцинации взрослого населения заявили, что готовы приступить к вакцинации подростков. В частности власти Германии заявили, что до конца лето планируют привить от коронавируса хотя бы одной дозой вакцины всех подростков страны. 4 июня британский регулятор одобрил применение в стране вакцины против коронавируса от Pfizer/BioNTech для подростков. В Швейцарии 22 июня разрешили вакцинацию от коронавируса для детей в возрасте от 12 до 15 лет.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус 17 мая на Парижском форуме мира заявил, что мир достиг ситуации "вакцинного апартеида".
В мире, по данным Bloomberg, на 8 июля сделали более 3,32 млрд прививок от коронавируса в 180 странах.