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В Украине увеличился уровень заболеваемости COVID-19 – Ляшко

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В Украине увеличивается количество вакцинированных от коронавируса
В Украине увеличивается количество вакцинированных от коронавируса
Фото: ЕРА

В Украине впервые за несколько месяцев увеличился уровень заболеваемости COVID-19. Об этом сообщили в Офисе президента Украины по итогам селекторного совещания 19 июля.

По данным главы Минздрава Украины Виктора Ляшко, за прошедшую неделю зафиксировали 3460 новых заболевших, на 253 больше, чем за предшествующий период.

Министр добавил, что в Украине продолжает увеличиваться количество вакцинированных от коронавируса. За прошлую неделю сделали 609 тыс. прививок, а неделей ранее – 560 тыс.

Контекст:

За прошедшие сутки, 18 июля, в Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, и Черниговской областях не зафиксировали ни одного случая коронавирусной инфекции. Всего по стране подтвердили 182 новых случая коронавирусной инфекции (более 2,24 млн – с начала эпидемии). 

Вакцинация от коронавируса в Украине стартовала 24 февраля. В стране зарегистрированы препараты Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).

За первое полугодие 2021 года в Украину было поставлено 5,1 млн доз вакцин от коронавируса, сообщало Министерство финансов.

Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки "как минимум" и "гарантированно" получат 5 млн украинцев, прогнозировал глава Минздрава.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: вакцинация, украинцы, Минздрав, Офис президента Украины, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Виктор Ляшко, коронавирус
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