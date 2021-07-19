В Украине увеличился уровень заболеваемости COVID-19 – Ляшко

По данным главы Минздрава Украины Виктора Ляшко, за прошедшую неделю зафиксировали 3460 новых заболевших, на 253 больше, чем за предшествующий период.

Министр добавил, что в Украине продолжает увеличиваться количество вакцинированных от коронавируса. За прошлую неделю сделали 609 тыс. прививок, а неделей ранее – 560 тыс.