ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

COVID-19 в Украине. Госпитализированных за сутки больше, чем новых случаев инфицирования

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
За сутки в стране сделали 17 тыс. тестов на коронавирус
За сутки в стране сделали 17 тыс. тестов на коронавирус
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

18 июля в Украине подтвердили 182 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом 19 июля проинформировало в Facebook Министерство здравоохранения.

"В Украине зафиксировано 182 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 11, медработников – ноль). Также за минувшие сутки госпитализированы 307 человек, летальных случаев – пять, выздоровело 187 человек", – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране зарегистрировали 299 новых случаев COVID-19.

По данным Минздрава, за последние 24 часа сделали 16 970 тестов на коронавирус, из них 9587 – методом ПЦР. Больше всего инфицированных выявили в Киеве (82) и Одесской области (18).

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 244 677 случаев коронавирусной инфекции, скончался 52 731 пациент с COVID-19, выздоровело 2 181 385 человек.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1900745330088563

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Киев, Министерство здравоохранения, эпидемия, Одесская область, болезнь, Минздрав, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, тестирование
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Секси", "Верхняя часть купальника задом наперед надета?", Ух, как страстно". Каменских удивила новым соблазнительным снимком
"Секси", "Верхняя часть купальника задом наперед надета?", Ух, как страстно". Каменских удивила новым соблазнительным снимком
"Ну как можно быть такой красивой?". Дорофеева станцевала секс-танец перед зеркалом
"Ну как можно быть такой красивой?". Дорофеева станцевала секс-танец перед зеркалом
"Очень нежная". 45-летняя Могилевская показала себя в бикини и без макияжа. Фото
"Очень нежная". 45-летняя Могилевская показала себя в бикини и без макияжа. Фото
"Миллион раз хотела сделать пластику, но ссу". Кристина Асмус рассказала, как борется с возрастом
"Миллион раз хотела сделать пластику, но ссу". Кристина Асмус рассказала, как борется с возрастом
"В конце концов, я всего лишь человек". 55-летний Виктор Павлик пересел на мотоцикл Harley-Davidson
"В конце концов, я всего лишь человек". 55-летний Виктор Павлик пересел на мотоцикл Harley-Davidson
Юлия Леус впервые показала лицо дочери
Юлия Леус впервые показала лицо дочери
Победительница "Холостяка 9" Квиткова после родов поделилась, готова ли заводить еще детей
Победительница "Холостяка 9" Квиткова после родов поделилась, готова ли заводить еще детей
Можно ли тыкать пальцем в людей и как правильно носить сумочку. Советы по этикету от Фреймут
Можно ли тыкать пальцем в людей и как правильно носить сумочку. Советы по этикету от Фреймут
Ребрик в бикини устроила откровенные танцы с мужем в бассейне и засветила промежность
Ребрик в бикини устроила откровенные танцы с мужем в бассейне и засветила промежность
Шэрон Стоун поразила сеть блистательным нарядом на закрытии Каннского фестиваля
Шэрон Стоун поразила сеть блистательным нарядом на закрытии Каннского фестиваля
Принц Гарри и Меган Маркл собираются крестить дочь в Виндзоре – СМИ
Принц Гарри и Меган Маркл собираются крестить дочь в Виндзоре – СМИ
Свитолина в соцсетях сменила фамилию
Свитолина в соцсетях сменила фамилию
62-летняя Мадонна в объятиях 27-летнего бойфренда очаровала фанатов
62-летняя Мадонна в объятиях 27-летнего бойфренда очаровала фанатов
"Сводишь с ума", "Бомбезная". Тина Кароль широко расставила ноги для фото
"Сводишь с ума", "Бомбезная". Тина Кароль широко расставила ноги для фото
"Мягкий, нежный и легкий на желудок". Ярославский поделился рецептом паштета из куриной печени
"Мягкий, нежный и легкий на желудок". Ярославский поделился рецептом паштета из куриной печени
Представительница МакSим прокомментировала новости, что у артистки отказывает легкое
Представительница МакSим прокомментировала новости, что у артистки отказывает легкое
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Оладьи из кабачков. Классические рецепты
Оладьи из кабачков. Классические рецепты
Эллерт отреагировал на слова Мишиной о расставании
Эллерт отреагировал на слова Мишиной о расставании
"Красотуля!" Беременная Осадчая снялась в полный рост в купальнике. Фото
"Красотуля!" Беременная Осадчая снялась в полный рост в купальнике. Фото
"Опять рогатку развела", "Стойка, о которой мечтают все мужчины". Волочкова показала растяжку верхом на коне
"Опять рогатку развела", "Стойка, о которой мечтают все мужчины". Волочкова показала растяжку верхом на коне
"Все еще самая сексуальная". 54-летняя Хайек показала грудь
"Все еще самая сексуальная". 54-летняя Хайек показала грудь
Ребрик в бикини устроила откровенные танцы с мужем в бассейне и засветила промежность
Ребрик в бикини устроила откровенные танцы с мужем в бассейне и засветила промежность
"Сводишь с ума", "Бомбезная". Тина Кароль широко расставила ноги для фото
"Сводишь с ума", "Бомбезная". Тина Кароль широко расставила ноги для фото
"Мы больше не пара, это мое окончательное решение". Мишина и Эллерт расстались?
"Мы больше не пара, это мое окончательное решение". Мишина и Эллерт расстались?
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS