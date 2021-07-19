COVID-19 в Украине. Госпитализированных за сутки больше, чем новых случаев инфицирования

За сутки в стране сделали 17 тыс. тестов на коронавирус Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

"В Украине зафиксировано 182 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 11, медработников – ноль). Также за минувшие сутки госпитализированы 307 человек, летальных случаев – пять, выздоровело 187 человек", – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране зарегистрировали 299 новых случаев COVID-19.

По данным Минздрава, за последние 24 часа сделали 16 970 тестов на коронавирус, из них 9587 – методом ПЦР. Больше всего инфицированных выявили в Киеве (82) и Одесской области (18).

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 244 677 случаев коронавирусной инфекции, скончался 52 731 пациент с COVID-19, выздоровело 2 181 385 человек.