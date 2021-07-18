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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В Крыму зарегистрировали рекорд по заражению коронавирусом

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В Крыму усилили коронавирусные ограничения
В Крыму усилили коронавирусные ограничения
Фото: ЕРА

В аннексированном Крыму за прошедшие сутки 409 человек заразились коронавирусом. Об этом написал в Facebok 18 июля так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов.

"Из общего количества заболевших 289 выявлены при обращении за медицинской помощью, 107 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 13 случаев – завозные из-за рубежа", – отметил он.

За последние сутки от COVID-19 выздоровел 161 крымчанин.

https://www.facebook.com/aksenov.rk/posts/1896713610502089

Такое количество выявленных больных COVID-19 за одни сутки является максимальным на полуострове за все время эпидемии. Предыдущий рекорд по заражению коронавирусом в Крыму зафиксировали 16 июля, тогда заболел 401 человек, сообщал Аксенов в Facebook.

https://www.facebook.com/aksenov.rk/posts/1896018463904937

Контекст:

В июне этого года в Крыму усилили коронавирусные ограничения, отметил "Интерфакс". Под запрет попали массовые мероприятия и работа развлекательных заведений, кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой, рекомендована вакцинация всех сотрудников турсферы.

В Крыму выявили штамм коронавируса "Дельта". По данным оккупационных властей полуострова, COVID-19 чаще фиксируют у людей из возрастных групп 18–27 и 30–49 лет.

Теги: эпидемия, Сергей Аксенов, оккупация, вакцинация, рекорд, массовые мероприятия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, штамм
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