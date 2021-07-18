В Крыму зарегистрировали рекорд по заражению коронавирусом

Контекст:

В июне этого года в Крыму усилили коронавирусные ограничения, отметил "Интерфакс". Под запрет попали массовые мероприятия и работа развлекательных заведений, кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой, рекомендована вакцинация всех сотрудников турсферы.

В Крыму выявили штамм коронавируса "Дельта". По данным оккупационных властей полуострова, COVID-19 чаще фиксируют у людей из возрастных групп 18–27 и 30–49 лет.