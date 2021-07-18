В Крыму зарегистрировали рекорд по заражению коронавирусом

"Из общего количества заболевших 289 выявлены при обращении за медицинской помощью, 107 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 13 случаев – завозные из-за рубежа", – отметил он.
За последние сутки от COVID-19 выздоровел 161 крымчанин.
Такое количество выявленных больных COVID-19 за одни сутки является максимальным на полуострове за все время эпидемии. Предыдущий рекорд по заражению коронавирусом в Крыму зафиксировали 16 июля, тогда заболел 401 человек, сообщал Аксенов в Facebook.
В июне этого года в Крыму усилили коронавирусные ограничения, отметил "Интерфакс". Под запрет попали массовые мероприятия и работа развлекательных заведений, кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой, рекомендована вакцинация всех сотрудников турсферы.
В Крыму выявили штамм коронавируса "Дельта". По данным оккупационных властей полуострова, COVID-19 чаще фиксируют у людей из возрастных групп 18–27 и 30–49 лет.