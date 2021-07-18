В Украине за сутки подтвердили 299 случаев COVID-19

За сутки в Украине с коронавирусом госпитализированы 382 человека Фото: EPA

Среди заболевших – 27 детей и четыре медика.

За сутки умерло восемь человек, выздоровел 241 пациент, госпитализированы 382 заболевших.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (50), Киеве (43), Одесской (35), Винницкой (19) и Киевской (17) областях", – говорится в сообщении.

С начала эпидемии в Украине зафиксировали 2 244 495 случаев COVID-19, умерло 52 726 человек, выздоровело 2 181 198 пациентов.

17 июля в Украине провели 26 082 тестирования на коронавирус, из них 13 429 – методом ПЦР, 3158 – методом ИФА, а также 9495 экспресс-тестов на антиген. С начала эпидемии в стране провели 11,1 млн ПЦР-тестов на COVID-19.



