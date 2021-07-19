В пяти областях Украины не зафиксировали ни одного случая COVID-19 за сутки. Все регионы – в "зеленой" зоне карантина

Больше всего новых случаев COVID-19 18 июля выявили в Киеве Фото: EPA

В частности, за последние сутки не было выявлено случаев COVID-19 в Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, и Черниговской областях.

По информации Минздрава, в воскресенье в Украине подтвердили 182 новых случая коронавирусной инфекции (более 2,24 млн – с начала эпидемии), больше всего – в Киеве (82).

Согласно индикаторным данным ведомства на 19 июля, все регионы Украины пребывают в "зеленой" зоне эпидемической опасности.

Инфографика: moz.gov.ua