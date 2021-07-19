65% украинцев против дистанционного обучения своих детей – опрос

В то же время 33,4% опрошенных сказали, что поддерживают дистанционное обучение школьников.

Еще 1,6% респондентов затруднились с ответом.

При этом 55,6% украинцев утверждают, что проблем, которые возникли из-за дистанционного обучения их детей, было больше, чем пользы в контексте борьбы с коронавирусом.

15,9% опрошенных придерживаются противоположного мнения.

Еще 27,1% респондентов думают, что пользы от дистанционного обучения в борьбе с COVID-19 было столько же, сколько и причиненных им неудобств.

Опрос проводился с 1-го по 7 июня среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2003 респондента методом телефонных интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с дизайн-эффектом 1,1) не превышает 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% для показателей, близких к 25% или 75%; 1,5% для показателей, близких к 10% или 90%; 1,1% для показателей, близких к 5% или 95%; 0,5% для показателей, близких к 1% или 99%.