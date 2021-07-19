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65% украинцев против дистанционного обучения своих детей – опрос

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33,4% украинцев сказали, что поддерживают дистанционное обучение школьников
33,4% украинцев сказали, что поддерживают дистанционное обучение школьников
Фото: depositphotos.com

65% украинцев, чьи дети или внуки ходят в школу, заявили, что выступают против дистанционного обучения. Об этом свидетельствуют опубликованные 19 июля результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

В то же время 33,4% опрошенных сказали, что поддерживают дистанционное обучение школьников.

Еще 1,6% респондентов затруднились с ответом.

При этом 55,6% украинцев утверждают, что проблем, которые возникли из-за дистанционного обучения их детей, было больше, чем пользы в контексте борьбы с коронавирусом.

15,9% опрошенных придерживаются противоположного мнения.

Еще 27,1% респондентов думают, что пользы от дистанционного обучения в борьбе с COVID-19 было столько же, сколько и причиненных им неудобств.

Опрос проводился с 1-го по 7 июня среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2003 респондента методом телефонных интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с дизайн-эффектом 1,1) не превышает 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% для показателей, близких к 25% или 75%; 1,5% для показателей, близких к 10% или 90%; 1,1% для показателей, близких к 5% или 95%; 0,5% для показателей, близких к 1% или 99%.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В апреле 2020 года, после введения карантина, в Украине стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн" – уроки транслировали украинские телеканалы.

В декабре 2020 года в стране запустили платформу ВШО, ее назвали ответом на карантинные ограничения в стране в связи с пандемией коронавируса, а также с целью обеспечения равного доступа к украиноязычному учебному контенту ученикам и учителям. С мая она стала возможной в виде мобильного приложения.

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявлял, что в условиях эпидемии коронавирусной инфекции качество образования в Украине снизилось на 8%.

Теги: Украина, образование, эпидемия, соцопрос, украинцы, школьники, КМИС, коронавирус
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