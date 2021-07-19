65% украинцев против дистанционного обучения своих детей – опрос

В то же время 33,4% опрошенных сказали, что поддерживают дистанционное обучение школьников.
Еще 1,6% респондентов затруднились с ответом.
При этом 55,6% украинцев утверждают, что проблем, которые возникли из-за дистанционного обучения их детей, было больше, чем пользы в контексте борьбы с коронавирусом.
15,9% опрошенных придерживаются противоположного мнения.
Еще 27,1% респондентов думают, что пользы от дистанционного обучения в борьбе с COVID-19 было столько же, сколько и причиненных им неудобств.
Опрос проводился с 1-го по 7 июня среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2003 респондента методом телефонных интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с дизайн-эффектом 1,1) не превышает 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% для показателей, близких к 25% или 75%; 1,5% для показателей, близких к 10% или 90%; 1,1% для показателей, близких к 5% или 95%; 0,5% для показателей, близких к 1% или 99%.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В апреле 2020 года, после введения карантина, в Украине стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн" – уроки транслировали украинские телеканалы.
В декабре 2020 года в стране запустили платформу ВШО, ее назвали ответом на карантинные ограничения в стране в связи с пандемией коронавируса, а также с целью обеспечения равного доступа к украиноязычному учебному контенту ученикам и учителям. С мая она стала возможной в виде мобильного приложения.
Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявлял, что в условиях эпидемии коронавирусной инфекции качество образования в Украине снизилось на 8%.