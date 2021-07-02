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ПОЛИТИКА

В партии "За майбутнє" предложили план спасения среднего образования в регионах

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"За майбутнє": С начала года регионы недополучили на образовательную отрасль почти 38 млрд грн. Все потому, что правительство не учло в полной мере роста минимальной зарплаты
"За майбутнє": С начала года регионы недополучили на образовательную отрасль почти 38 млрд грн. Все потому, что правительство не учло в полной мере роста минимальной зарплаты
Фото: depositphotos.com

Регионы Украины переживают серьезный кризис образовательного финансирования, и закрытие школ, а также массовые увольнения учителей уже лишили сотни тысяч украинских школьников доступного и качественного образования, а педагогов – работы по специальности. Об этом идет речь в заявлении партии "За майбутнє", опубликованном 2 июля на ее официальном сайте.

"По прогнозам экспертов, в ближайшее время ситуация будет только ухудшаться, что означает новые волны ликвидаций учебных заведений и сокращений специалистов. Чтобы остановить разрушение системы среднего образования, необходимо принять несколько решительных и действенных мер", – сказано в сообщении.

Первым шагом в политической силе предложили отменить государственное субсидирование получения полного общего образования.

"Центральная власть, напротив, должна изменить систему расчета потребностей общин в образовательном финансировании. С начала года регионы недополучили на образовательную отрасль почти 38 млрд грн. Все потому, что правительство не учло в полной мере роста минимальной зарплаты, формируя госбюджет. Как следствие, половина общин ощущает существенный дефицит образовательного финансирования. Партия "За майбутнє" отмечает, что необходимо срочно увеличить объем центральной образовательной субвенции для местных бюджетов", – заявили партийцы. 

Общины требуют значительно больше средств на ремонты в школах и приобретение современного оснащения, убеждены они.

"Во-вторых, правительство должно разработать и внедрить новую систему оплаты труда школьных учителей, реально мотивировать их работать по специальности. Сейчас в регионах все больше обостряется кадровая проблема в средних школах. Если в столице молодые учителя еще идут работать по специальности, то в городах и селах – массово увольняются. По официальной статистике, за последние шесть лет украинские школы потеряли треть педагогов в возрасте до 30 лет", – сообщили в политсиле.

Причина, утверждают в партии, – как в низких зарплатах, так и в обеспечении педагогов собственным жильем.

"У местных общин не всегда есть на это средства, а госпомощь отсутствует. Партия "За майбутнє" считает, что в бюджете-2022 следует предусмотреть государственную поддержку на приобретение собственного жилья для молодых педагогов, работающих в сельской местности. Достойная зарплата и жилищные условия – это базис, которым государство должно их обеспечить", – отметили в "За майбутнє".

В-третьих, считают авторы заявления, центральная власть должна пересмотреть результаты программы оптимизации средних школ, признать ошибки и возобновить работу школ, а также восстановить в должностях несправедливо уволенных учителей. При этом каждый такой педагог должен получить финансовую компенсацию.

"Центральная власть должна прекратить экономить на наших детях и восстановить образовательную отрасль. Школьники в регионах заслуживают доступного и качественного образования, а учителя – достойных условий труда", – подчеркивают в партии "За майбутнє".

Теги: образование, госбюджет, зарплата, субсидии, школьники, школы, финансирование, регионы, субвенция, За майбутнє
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