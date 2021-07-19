Шмыгаль предложил развернуть пункты вакцинации от COVID-19 в аэропортах

"Нужно развернуть прививочные пункты в аэропортах и наземных пунктах пропуска и максимально проводить вакцинацию. На этой неделе мы запускаем пятый этап вакцинации. Вакцины в Украине достаточно для того, чтобы привить всех желающих", – сказал глава Кабмина.

На совещании отметили, что в Украине растет количество людей, вакцинированных от COVID-19 в течение недели. За прошлую неделю было сделано 609 тыс. прививок, а неделей ранее – 560 тыс.