В Украине за сутки COVID-прививку получили 81 тыс. человек. Больше всего – в Киеве

Первую дозу вакцины за прошедшие сутки получили 50 267 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 30 748 человек.

Вакцинацию проводили силами 583 мобильных бригад по иммунизации, 1394 пунктов прививок и 50 центров вакцинации.

Наибольшее количество прививок по 19 июля 2021 было проведено в Киеве – 14 944. Столица также рекордсмен по общему число прививок с начала прививочной кампании – 612 834.

Всего с начала кампании по вакцинации сделано 4 179 663 прививки. Вакцинировано – 2 717 790 человек, из них получили первую дозу – 2 717 788, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 1 461 875 (из них два человека получили первую дозу за рубежом).