Кипр разрешил въезд украинцам, которые привились вакциной CoronaVac

Для поездок на Кипр нужно завершить вакцинацию или выздороветь от COVID-19 Фото: depositphotos.com

Всего власти Кипра разрешают въезд иностранцам, которые привились одной из семи вакцин:

CoronaVac (Sinovac);

Janssen (Johnson & Johnson);

Vaxzervia (AstraZeneca);

Pfizer/BioNTech;

Moderna;

Sputnik V;

BBIBPCOVID-19 (Sinopharm).

При этом необходимо, чтобы вакцинация была завершена – то есть введены две дозы препарата. После получения последней должна пройти как минимум неделя. При этом, если вакцинация поводилась однодозовой Johnson & Johnson, то перед путешествием нужно подождать 14 дней.

Для въезда нужно будет предоставить международный сертификат о вакцинации. Кроме этого, за 48 часов до прибытия в страну нужно будет заполнить специальную форму.

Также в Кипр можно въехать, если турист выздоровел от коронавируса – для этого нужно показать положительный тест, который сделан не больше, чем 180 дней назад.