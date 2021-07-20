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Кипр разрешил въезд украинцам, которые привились вакциной CoronaVac

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Для поездок на Кипр нужно завершить вакцинацию или выздороветь от COVID-19
Для поездок на Кипр нужно завершить вакцинацию или выздороветь от COVID-19
Фото: depositphotos.com

Кипр добавил китайскую CoronaVac к списку вакцин, с которыми в страну пускают туристов. Ранее в этом перечне ее не было. Об этом свидетельствуют данные на правительственном сайте Кипра для регистрации туристов.

Всего власти Кипра разрешают въезд иностранцам, которые привились одной из семи вакцин:

  • CoronaVac (Sinovac);
  • Janssen (Johnson & Johnson);
  • Vaxzervia (AstraZeneca);
  • Pfizer/BioNTech;
  • Moderna;
  • Sputnik V;
  • BBIBPCOVID-19 (Sinopharm).

При этом необходимо, чтобы вакцинация была завершена – то есть введены две дозы препарата. После получения последней должна пройти как минимум неделя. При этом, если вакцинация поводилась однодозовой Johnson & Johnson, то перед путешествием нужно подождать 14 дней.

Для въезда нужно будет предоставить международный сертификат о вакцинации. Кроме этого, за 48 часов до прибытия в страну нужно будет заполнить специальную форму.

Также в Кипр можно въехать, если турист выздоровел от коронавируса – для этого нужно показать положительный тест, который сделан не больше, чем 180 дней назад.

Контекст:

Совет Европейского союза 15 июля официально внес Украину в список стран, безопасных для путешествий

17 июля Дания открыла границы для украинцев. С 18 июля Германия разрешила въезд для украинцев. Также украинцы могут путешествовать в Эстонию, Литву и Латвию.

Еврокомиссия 3 мая этого года предложила странам – членам ЕС ослабить ограничения на въезд для поездок по несущественным причинам для иностранцев, которые привиты от коронавирусной инфекции. Порядок пересечения границ страны Евросоюза определяют самостоятельно. Органы ЕС дают лишь рекомендации. Послы 27 стран – членов Европейского союза 11 июня согласились открыть границы для туристов, полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Кипр, туризм, граница, путешествия, вакцина, CoronaVac
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