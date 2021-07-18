Бельгия открыла границы для украинцев

"Бельгия открылась для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета Европы. МИД работает, чтобы этим летом возможностей для путешествий становилось больше", – отметил Кулеба.
* Бельгія відкрилася для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 18, 2021
МЗС працює, щоб цього літа можливостей для подорожей ставало все більше *
Всі умови в’їзду до країн * https://t.co/8RkEzCg6Yk
Для въезда в страну необходим отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее, чем за 72 часа до прибытия в Бельгию, или сертификат о выздоровлении, сообщили на сайте МИД Украины.
"Необходимо пройти тестирование на COVID-19 в течение первых двух дней пребывания в Бельгии и на седьмой день. Оставаться на карантине – в течение 10 дней", – уточнили в министерстве.
Совет Европейского союза 15 июля официально внес Украину в список стран, безопасных для путешествий. Кулеба 14 июля приветствовал решение Совета ЕС по восстановлению полноценного действия безвиза с Украиной.
17 июля Дания открыла границы для украинцев. С 18 июля Германия разрешила въезд для украинцев.
Еврокомиссия 3 мая этого года предложила странам – членам ЕС ослабить ограничения на въезд для поездок по несущественным причинам для иностранцев, которые привиты от коронавирусной инфекции. Порядок пересечения границ страны Евросоюза определяют самостоятельно. Органы ЕС дают лишь рекомендации. Послы 27 стран – членов Европейского союза 11 июня согласились открыть границы для туристов, полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.