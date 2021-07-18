Бельгия открыла границы для украинцев

Для въезда в Бельгию необходим отрицательный ПЦР-тест на коронавирус Фото: pixabay.com

"Бельгия открылась для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета Европы. МИД работает, чтобы этим летом возможностей для путешествий становилось больше", – отметил Кулеба.

* Бельгія відкрилася для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС.



МЗС працює, щоб цього літа можливостей для подорожей ставало все більше *



Всі умови в’їзду до країн * https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 18, 2021

Для въезда в страну необходим отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее, чем за 72 часа до прибытия в Бельгию, или сертификат о выздоровлении, сообщили на сайте МИД Украины.

"Необходимо пройти тестирование на COVID-19 в течение первых двух дней пребывания в Бельгии и на седьмой день. Оставаться на карантине – в течение 10 дней", – уточнили в министерстве.