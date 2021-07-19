Еще три страны ЕС открылись для туристов из Украины

Для въезда в Литву и Латвию нужно иметь сертификат о вакцинации Фото: depositphotos.com

"Эстония, Латвия, Литва открылись для всех типов путешествий украинцев, согласно рекомендации Совета ЕС. Безвизовый уикенд в странах Балтии? Теперь это снова возможно", – написал министр.

* Естонія * Латвія * Литва відкрилися для всіх типів подорожей українців, згідно з рекомендацією Ради ЄС.



Безвізовий вікенд у країнах Балтії? Тепер це знову можливо *



Детальна інформація щодо умов в’їзду до кожної країни — на карті МЗС * https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 19, 2021

При этом на специальном портале МИД Украины, где собрана вся информация об открытии границ, отмечается, что поездки в Эстонию разрешены украинцам без каких-либо ограничений и с любой целью в период с 19-го по 25 июля.

Ограничений на срок пребывания в Латвии для украинцев нет. Если у туриста есть сертификат о вакцинации препаратами Vaxzevria/AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer, Spikevax/Moderna или Janssen, то они не подлежат 10-дневной самоизоляции. Для въезда в Литву также нужно иметь сертификат о прививке от коронавируса выше указанными вакцинами.