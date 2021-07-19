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Еще три страны ЕС открылись для туристов из Украины

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Для въезда в Литву и Латвию нужно иметь сертификат о вакцинации
Для въезда в Литву и Латвию нужно иметь сертификат о вакцинации
Фото: depositphotos.com

Власти Латвии, Литвы и Эстонии разрешили въезд путешественникам из Украины без теста и изоляции. Об этом в Twitter сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Эстония, Латвия, Литва открылись для всех типов путешествий украинцев, согласно рекомендации Совета ЕС. Безвизовый уикенд в странах Балтии? Теперь это снова возможно", – написал министр.

При этом на специальном портале МИД Украины, где собрана вся информация об открытии границ, отмечается, что поездки в Эстонию разрешены украинцам без каких-либо ограничений и с любой целью в период с 19-го по 25 июля.

Ограничений на срок пребывания в Латвии для украинцев нет. Если у туриста есть сертификат о вакцинации препаратами Vaxzevria/AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer, Spikevax/Moderna или Janssen, то они не подлежат 10-дневной самоизоляции. Для въезда в Литву также нужно иметь сертификат о прививке от коронавируса выше указанными вакцинами.

Контекст:

Совет Европейского союза 15 июля официально внес Украину в список стран, безопасных для путешествий. Кулеба 14 июля приветствовал решение Совета ЕС по восстановлению полноценного действия безвиза с Украиной.

17 июля Дания открыла границы для украинцев. С 18 июля Германия разрешила въезд для украинцев.

Еврокомиссия 3 мая этого года предложила странам – членам ЕС ослабить ограничения на въезд для поездок по несущественным причинам для иностранцев, которые привиты от коронавирусной инфекции. Порядок пересечения границ страны Евросоюза определяют самостоятельно. Органы ЕС дают лишь рекомендации. Послы 27 стран – членов Европейского союза 11 июня согласились открыть границы для туристов, полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Украина, Латвия, Эстония, Литва, граница, Дмитрий Кулеба, путешествия
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