В Украине отменили запись на вакцинацию от COVID-19 через приложение "Дія"

В Украину завезли более 8 млн доз вакцин от коронавируса Фото: ЕРА

"Регистрироваться на вакцинацию в "Дії" больше не нужно. Сегодня начинается пятый этап национального плана вакцинации. Это означает, что теперь вакцинироваться могут все желающие, независимо от возраста и других факторов", – отмечается в сообщении.

В течение всего периода, в "Дії" записались на вакцинацию 698 тыс. украинцев, из которых более 40% уже вакцинировались.