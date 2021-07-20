В Украину с начала кампании доставили более 8 млн доз вакцин от COVID-19 – Ляшко

"С начала кампании Украина получила уже более 8 млн доз вакцины. На этой неделе мы развозим в регионы езе 3,3 млн доз вакцины и это не последние поставки, которых мы ожидаем в июле", – сказал он.
Ляшко добавил, что поставки запланированы и в следующие месяцы.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).
Также в Украину 18 июля привезли 2 млн доз вакцины американской Moderna, однако о ее регистрации Минздрав пока не сообщал.
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 20 июля в Украине первую дозу вакцины получило 2,7 млн человек, а 1,46 млн получили две прививки и завершили вакцинацию.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки получат 5 млн украинцев, прогнозировал глава Минздрава