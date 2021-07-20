В Украину с начала кампании доставили более 8 млн доз вакцин от COVID-19 – Ляшко

"С начала кампании Украина получила уже более 8 млн доз вакцины. На этой неделе мы развозим в регионы езе 3,3 млн доз вакцины и это не последние поставки, которых мы ожидаем в июле", – сказал он.

Ляшко добавил, что поставки запланированы и в следующие месяцы.