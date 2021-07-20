Ляшко призвал медиков эффективно использовать вакцину Moderna

"Хочу обратиться к медработникам, которые с сегодняшнего дня начинают делать прививки вакциной Moderna. Она поставляется во флаконах, которые, в соответствии с инструкцией производителя, рассчитаны на 13–15 доз. Во время распределения и передачи вакцины в Украину от глобальной инициативы COVAX было рассчитано такое количество доз, что в каждом флаконе – по 14 доз. Было взято среднее число, которое можно набрать из этого флакона", – сказал министр.
По его словам, на упаковке написано, что во флаконе – 15 доз.
"Украина обеспечила качественные эффективные шприцы, которые позволяют из флакона набирать 15 доз, поэтому обращаюсь ко всем медработникам – эффективно использовать эту вакцину и стараться набирать 15 доз из флакона. Это возможно сделать. Это позволит нам защитить как можно больше украинцев", – заявил глава Минздрава.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).
Также в Украину 18 июля привезли 2 млн доз вакцины американской Moderna, однако о ее регистрации Минздрав пока не сообщал.
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 20 июля в Украине первую дозу вакцины получило 2,7 млн человек, а 1,46 млн получили две прививки и завершили вакцинацию.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки получат 5 млн украинцев, прогнозировал глава Минздрава.
С 21 июля стартует пятый этап вакцинации в Украине: привиться теперь смогут все желающие в возрасте от 18 лет.