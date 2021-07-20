Ляшко призвал медиков эффективно использовать вакцину Moderna

"Хочу обратиться к медработникам, которые с сегодняшнего дня начинают делать прививки вакциной Moderna. Она поставляется во флаконах, которые, в соответствии с инструкцией производителя, рассчитаны на 13–15 доз. Во время распределения и передачи вакцины в Украину от глобальной инициативы COVAX было рассчитано такое количество доз, что в каждом флаконе – по 14 доз. Было взято среднее число, которое можно набрать из этого флакона", – сказал министр.

По его словам, на упаковке написано, что во флаконе – 15 доз.

"Украина обеспечила качественные эффективные шприцы, которые позволяют из флакона набирать 15 доз, поэтому обращаюсь ко всем медработникам – эффективно использовать эту вакцину и стараться набирать 15 доз из флакона. Это возможно сделать. Это позволит нам защитить как можно больше украинцев", – заявил глава Минздрава.