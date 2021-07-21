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Украина договорилась о поставке 13 млн доз вакцин до конца лета – Шмыгаль

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В Украине начался новый этап вакцинации
В Украине начался новый этап вакцинации
Фото: EPA

У Украины есть договоренности на поставки 13 млн доз вакцин против коронавируса. Об этом 21 июля на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Премьер напомнил, что в Украине началась пятая волна вакцинации, в рамках которой могут прививаться все желающие старше 18 лет.

"Суммарно до конца лета у Украины есть договоренности на поставку 13 млн доз вакцин. То есть у нас есть необходимое количество вакцин для всех желающих", – сказал Шмыгаль.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).

Также в Украину 18 июля привезли 2 млн доз вакцины американской Moderna, однако о ее регистрации Минздрав пока не сообщал.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 21 июля в Украине первую дозу вакцины получило 2,8 млн человек, а 1,5 млн получили две прививки и завершили вакцинацию.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки получат 5 млн украинцев, прогнозировал глава Минздрава.

Теги: вакцинация, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки
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