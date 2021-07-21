Украина договорилась о поставке 13 млн доз вакцин до конца лета – Шмыгаль

Премьер напомнил, что в Украине началась пятая волна вакцинации, в рамках которой могут прививаться все желающие старше 18 лет.

"Суммарно до конца лета у Украины есть договоренности на поставку 13 млн доз вакцин. То есть у нас есть необходимое количество вакцин для всех желающих", – сказал Шмыгаль.