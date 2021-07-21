Украина договорилась о поставке 13 млн доз вакцин до конца лета – Шмыгаль

Премьер напомнил, что в Украине началась пятая волна вакцинации, в рамках которой могут прививаться все желающие старше 18 лет.
"Суммарно до конца лета у Украины есть договоренности на поставку 13 млн доз вакцин. То есть у нас есть необходимое количество вакцин для всех желающих", – сказал Шмыгаль.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).
Также в Украину 18 июля привезли 2 млн доз вакцины американской Moderna, однако о ее регистрации Минздрав пока не сообщал.
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 21 июля в Украине первую дозу вакцины получило 2,8 млн человек, а 1,5 млн получили две прививки и завершили вакцинацию.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки получат 5 млн украинцев, прогнозировал глава Минздрава.